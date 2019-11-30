ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России поздравил с 70-летием Александра Тителя.

Художественному руководителю и главному дирижёру оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Стниславского и Немировича-Данченко исполняется 70 лет. С юбилеем его поздравил Дмитрий Медведев, чья торжественная телеграмма опубликована на сайте Правительства.

Медведев отметил выдающиеся заслуги Тителя, который смог практически с нуля выстроить хор и оркестр. Теперь они успешно существуют в одной труппе и блистают в разных жанрах и стилях.

Кроме того, премьер-министр страны заявил, что у спектаклей дирижёра есть свой индивидуальный шарм, своё отличие от других постановок. В них все детали выстроены безупречно, что и делает творчество Тителя таким популярным и любимым.

Дмитрий Медведев пожелал имениннику здоровья и благополучия.