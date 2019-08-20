ИА «Ореанда-Новости». Стали известны подробности о частном самолёте Cessna 680 Citation Sovereign, который принц Гарри и его жена герцогиня Сассекская Меган Маркл использовали для возвращения из отпуска. Видеозапись интерьера самолёта публикует The Sun.

В салоне самолёта установлены 12 кресел, обшитых кожей, у каждого из которых есть индивидуальный деревянный столик. Кресла вращаются вокруг своей оси, а спинку можно наклонить на 90 градусов, создав подобие кровати. На борту есть Wi-Fi, индивидуальные дисплеи развлекательной системы и розетки для зарядки гаджетов. В передней части салона расположен бар.

Крейсерская скорость самолёта составляет около 800 километров в час. Аренду воздушного судна стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов (более 1,6 миллиона рублей) оплатил сэр Элтон Джон, на вилле которого во Франции отдыхали принц, герцогиня и их сын Арчи.

За это Меган Маркл подверглась критике за безответственность в отношении окружающей среды. За 11 дней герцогиня совершила четыре перелета на частных самолётах, которые в пересчёте на каждого перевезенного пассажира выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида углерода, приводящего к парниковому эффекту.

Ранее в августе королева Великобритания Елизавета II запретила своей невестке Меган Маркл приезжать к ней в гости в рваных джинсах.