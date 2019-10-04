ИА «Ореанда-Новости». XIX фестиваль «Международная неделя консерваторий» пройдет с 19 октября по 2 ноября в Санкт-Петербургской консерватории и на лучших концертных площадках города.



Фестиваль откроется 19 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии масштабным концертом с участием коллективов из пяти высших школ России, стран Балтии и Великобритании.



Молодые музыканты и маститые профессора из Европы, США, Казахстана, Армении и России, представляющие 18 высших школ музыки из 16 стран мира, продемонстрируют композиторские, исполнительские, научно-исследовательские и образовательные достижения вузов, в которых они обучаются или преподают.



Не имеющий аналогов международный музыкальный форум, учрежденный в 2001 году, включает концертный и научно-практический разделы. Специальные программы «Международной недели консерваторий» посвящены знаменательным датам в истории российской и мировой музыкальной культуры, в том числе Году музыки Великобритании–России и Году театра в России.



В многочисленных концертах – мировые, российские и петербургские премьеры известных композиторов России, ближнего и дальнего зарубежья.



Детскую оперу британского композитора Оливера Нассена «Там, где живут чудовища» впервые в России представит лондонская компания Shadwell Opera.



Значимое событие фестиваля – премьера кантаты «Призрак» Станислава Монюшко на стихи Адама Мицкевича. Это самобытное сочинение на сцене Эрмитажного театра прозвучит в исполнении солистов Национальной оперы Варшавы и Камерного оркестра Санкт-Петербургской консерватории под управлением заслуженного артиста России, ректора Санкт-Петербургской консерватории Алексея Васильева.



26 октября в рамках официального закрытия фестиваля заявлена еще одна мировая премьера: «Симфонический распев» Сергея Слонимского исполнит Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории. За дирижерским пультом – народный артист СССР Юрий Симонов, которому будет торжественно вручен диплом и мантия почетного профессора старейшего музыкального вуза России.



Помимо премьер, фестивальная афиша представит более 10 программ, включающих симфонические, хоровые и камерные опусы, сочинения для органа, а также джаз, этно и кроссовер.



В научно-практической блок включены семинары, творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы ведущих профессоров зарубежных школ, а также международная научная конференция, выставка уникальных материалов из фондов Научной музыкальной библиотеки Консерватории и презентация итальянского документального фильма, посвященного выдающемуся дирижеру Юрию Арановичу.



За прошедшие восемнадцать лет фестиваль представил более 280 высших школ музыки России, стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки, завоевав высокий авторитет среди российских и зарубежных высших образовательных учреждений.

ПРОГРАММА:

19 октября, суббота, 19:00

Большой зал

Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича

КОНЦЕРТ-ОКРЫТИЕ

В концертной программе примут участие три оркестра и два хоровых коллектива, представляющие пять высших школ: Санкт-Петербургскую и Московскую консерватории, Академии музыки Латвии, Литвы и Эстонии, а также гостей фестиваля – оперную компанию Shadwell Opera из Великобритании.

За один вечер публика познакомится с музыкальной культурой Англии, Прибалтики и России. Концерт откроет сочинение выдающегося романтика Эдуарда Элгара. Интродукция для струнного оркестра одного из ведущих мастеров британской музыки рубежа XIX-XX прозвучит в исполнении его соотечественников – Оркестра Shadwell Opera (Лондон, Великобритания), за дирижерским пультом – Финнеган Дауни Дир (Великобритания).

Камерный оркестр Accademia Baltica, состоящий из молодых музыкантов Латвии, Литвы и Эстонии, представит творчество двух композиторов, сочинения которых с успехом звучат во всем мире. Петерис Плакидис – представитель латвийской композиторской школы XX века – является автором симфонических и вокальных опусов, музыки для театра и кино. Исполнение его Концерта для двух гобоев с оркестром станет фестивальной премьерой и подарком для всех, кто открыт новым музыкальным тенденциям. Солисты – Робертас Бейнарис, гобой (Литва), Эгилс Упатниекс, гобой (Латвия).

Современный эстонский композитор, Эркки-Свен Тюйр, лауреат многочисленных национальных премий и Премии ЮНЕСКО, также обращается к самым разнообразным музыкальным жанрам. Впервые в фестивальной программе прозвучит заключительная часть его триады Action – Passion – Illusion для струнного оркестра. Дирижер – Гунтис Кузма (Латвия). Программа поддержана Посольством Великобритании в России, Британским Советом, а также Генеральными консульствами Латвийской республики, Литовской республики и Эстонии в Санкт-Петербурге.

Второе отделение концерта – музыкальное приношение великому русскому композитору, прославленному профессору Санкт-Петербургской консерватории Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, чье 175-летие со дня рождения торжественно отмечается в Северной столице на протяжении всего 2019 года. Прозвучит сцена из редко исполняемой оперы-балета «Млада» и симфонический шедевр мастера «Испанское каприччио». Исполнители – Камерный хор Московской консерватории (художественный руководитель – профессор Александр Соловьев), Хор Санкт-Петербургской консерватории (художественный руководитель – доцент Антон Максимов), Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории под руководством заслуженного артиста России, профессора Владимира Альтшулера.

Концерт-открытие положит начало марафону «Оркестровые академии», в котором примут участие пять оркестровых коллективов – Симфонический и Камерный оркестры Санкт-Петербургской консерватории, Камерный оркестр Accademia Baltica, Оркестр Shadwell Opera и Адмиралтейский духовой оркестр Ленинградской военно-морской базы.

20 октября, воскресенье, 14:00

Концертный зал Мариинского театра

Российская премьера. Посвящается Году театра в России

Опера «Там, где живут чудовища», в основу которой заложен сюжет одноименной книги-бестселлера Мориса Сендака, адресован в первую очередь детской аудитории. Тем не менее, самобытная музыкально-сценическая версия, созданная современным британским композитором Оливером Нассеном, будет интересна всем любителям жанра фэнтези.

В продолжении программы прозвучат Пять детских пьес для симфонического оркестра «Моя матушка – гусыня» Мориса Равеля. Музыкальные истории, созданные композитором по мотивам французских сказок, рождены желанием «воссоздать поэзию детства».

Исполнители – солисты и Симфонический оркестр оперной компании Shadwell Opera (Лондон, Великобритания), дирижер – Финнеган Дауни Дир (Великобритания). Спектакль проходит в рамках Года музыки Великобритании и России при поддержке Посольства Великобритании в Москве и Британского Совета.

20 октября, воскресенье, 16:00

Римско-католический храм Божией Матери Лурдской

Органные академии

Молодой талантливый профессор Академии музыки Мальмё (Швеция) Карл Адам Ландстрём представит сочинения Иоганна Себастьяна Бах и произведения композиторов Швеции XIX-XXI веков, в числе которых Бенгт Томми Андерссон, Отто Ульсон, Оскар Линдбер. Изюминка концерта – импровизации на заданные темы. Концерт проходит при поддержке Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.

20 октября, воскресенье, 19:00

Исаакиевский собор

Хоровые академии

Масштабная хоровая программа прозвучит под сводами Исаакиевского собора. Концерт Фестиваля впервые проходит в одном из самых красивых храмов мира. Эта уникальная антология хоровой музыки объединяет духовные и светские сочинения российских композиторов четырех столетий. В концертной программе примут участие два хоровых коллектива. Среди авторов, музыку которых исполнит Камерный хор Московской консерватории, – Степан Дегтярев, Сергей Рахманинов, Альфред Шнитке, Родион Щедрин, Сергей Екимов. Художественный руководитель и дирижер – профессор Александр Соловьев. Программу продолжит Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры, в интерпретации которого прозвучат сочинения Георгия Свиридова, Юрия Фалика, монахини Иулиании (Денисовой) и других композиторов. Художественный руководитель и дирижер – профессор Сергей Екимов.

20 октября, воскресенье, 19:00

Концертный зал Яани Кирик

Оркестровые академии

В рамках концертного марафона «Оркестровые академии» выступит камерный оркестр Accademia Baltica (дирижер – Гунтис Кузма, Латвия). В программе – Симфония № 7 Людвига ван Бетховена и сочинения трех прибалтийских авторов. Это Петерис Плакидис (Латвия), Эркки-Свен Тюйр (Эстония) и Юсте Янулите (Литва).

21 октября, понедельник, 19:00

Шереметевский дворец

Белый зал

Камерные серии

В рубрике «Камерные серии» будет представлена академическая музыка и джаз. В первом отделении в исполнении профессоров Университета музыки и исполнительских искусств Вены прозвучат сочинения австрийских и немецких композиторов, которые входят в золотой фонд вокально-инструментального репертуара. Среди них: «Пастух на утесе» для сопрано, кларнета и фортепиано Франца Шуберта, Три пьесы-фантазии для кларнета и фортепиано Роберта Шумана, фрагменты из вокального цикла «Семь ранних песен» Альбана Берга, а также Фантазия-соната «По прочтении Данте» Ференца Листа. Во втором отделении выступит Jam Music Lab Jazz Ensemble из Университета джаза и популярной музыки Вены. Популярные джазовые композиции и блистательные импровизации прозвучат в исполнении трех музыкантов из Австрии и США.

22 октября, вторник, 19:00

Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича

Малый зал

Камерные серии

Концерт откроет Квинтет деревянных духовых инструментов из Казахстана, гастроли которого с успехом проходят по всему миру. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Республики Казахстан Жанат Ерманов.

Прозвучат аранжировки сочинений Клода Дебюсси, Жака Ибера, Александра фон Цемлинского и современных казахских композиторов.

Органичный исполнительский тандем – Вадим Глузман, скрипка (Израиль, США) и Евгений Синайский, фортепиано (Австрия) – уже известен фестивальной публике. Блистательные музыканты исполнят редкую версию Чаконы Иоганна Себастьяна Баха в переложении для скрипки и фортепиано Роберта Шумана. Концерт завершит Соната № 7 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена.