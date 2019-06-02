ИА «Ореанда-Новости». Дружба, справедливость и преданность – вот на чём основана ежегодная международная детская социальная программа «Футбол для дружбы». Сейчас в Мадрид, где в этом году состоится финал Лиги чемпионов, со всего мира съехались сотни детей, чтобы принять участие в мероприятии, посвящённому базовым ценностям «короля спорта» – футбола.

Уже 7 лет в рамках проекта «Футбол для дружбы» – одной из социальных программ компании «Газпром» – проводятся масштабные спортивные мероприятия, цель которых – привить юным футболистам этические ценности. Сотни детей почти 60 разных национальностей учатся жить вместе. В этом году, в отличие от предыдущих, команды перемешаны, а не разделены по странам. Примером влияния проекта на молодёжь может послужить Лука Маркович, который, приняв участие в качестве игрока в четырнадцатом году, в этот раз приехал как тренер, чтобы передать эстафету.

Ряд знаменитых футболистов также прибыли в Мадрид, чтобы поддержать этот проект, который год от года становится всё более известным и популярным.

Напомним, «Футбол для дружбы» — ежегодная международная детская социальная программа, которую реализует ПАО «Газпром». Цель программы — через футбол воспитать уважение к различным культурам и национальностям у детей из разных стран, привить молодому поколению актуальные ценности и интерес к здоровому образу жизни. Программу поддерживают ФИФА, УЕФА, ООН, Олимпийский и Паралимпийский Комитеты, главы государств, правительства и футбольные федерации разных стран. Глобальным оператором программы является Коммуникационная группа АГТ (Россия).