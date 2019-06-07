В центре города, на Дворцовой площади, состоятся два концертных события, названных "Фестиваль культуры ПМЭФ".Так в первый день концерт будет посвящён классической музыке. На сцену выйдет итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки Андреа Бочелли. 60-летний популяризатор оперной музыки выступит вместе с приглашённой солисткой Венской государственной оперы Аидой Гарифуллиной. 31-летняя оперная певица исполнит партию для сопрано. Второй концерт, проведение которого запланировано на 8 июня, будет интересен всем тем, кто увлечён рок-музыкой. Организаторы экономического форума пригласили музыкальную группу "Би-2". Коллектив исполнит свои известные композиции в необычной для поклонников музыкантов аранжировке.5 июня поклонники классической музыки посетили концерт под названием "Скрипка страдиварии". Перед зрителями выступил молодой скрипач Кевин Жу вместе с солисткой государственного академического Мариинского театра 46-летней Ольгой Пудовой, обладательницей голосом сопрано.Вход на оба концерта для всех гостей города бесплатный; начало проведения запланировано на восемь вечера. Организаторы международного экономического форума надеются, что концерты станут своеобразной визитной карточкой культурной столицы государства.Основными задачи форума стало решение основных задач в бизнес-среде, деловые знакомства, ликвидация информационных барьеров.