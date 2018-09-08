ИА «Ореанда-Новости». 7 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории состоялось открытие XX музыкального фестиваля «Душа Японии».



Особенностью фестиваля этого года станет проведение двух финальных концертов 23 и 25 декабря в исполнении двух разных составов настоящего японского придворного ансамбля «Токио Гаку-со».



Особенностью фестиваля этого года станет проведение двух финальных концертов 23 и 25 декабря в исполнении двух разных составов настоящего японского придворного ансамбля «Токио Гаку-со».

Открытие «В сплетении звуков рождается душа» в этом году было предоставлено музыкантам, входящим в состав «Ассоциации хогаку XXI века».



В концерте приняли участие: Камэгава Тосисато, Кинэя Госами, Окамото Тосико Наруока Тосису, Хасэгава Тосикиё, Такахаси Мэгуми, Аэба Какэй.





Ассоциация сотрудничает с Московской консерваторией уже 16 лет, в этом году музыканты этого сообщества 14 раз посетили Москву. Отличительной особенностью программ Ассоциации является исполнение старинных пьес в строго традиционном японском стиле, без сокращений и элементов внешней виртуозности, заимствованной из европейской практики. Так звучала музыка хогаку в начале XX века и, возможно, в более давние времена.





Продолжит фестиваль выступление актёров и музыкантов театра кабуки. Оно состоится 15 сентября на сцене Рахманиновского зала.



В этот же день в Концертном зале имени Н.Я. Мясковского выступят бессменный сэнсэй класса сякухати в Московской консерватории Кохэй Симидзу и его ученики. Сякухати – музыкальный инструмент, продольная бамбуковая флейта с 5-ю отверстиями.





16 сентября в Большом зале консерватории прозвучат известнейшие оркестровые сочинения японских композиторов в исполнении именитых японских солистов.



Полюбившаяся зрителям постановка Московской консерватории оперы Иссэя Цукамото «О-Нацу» с песочной анимацией пройдёт в сентябре-октябре, помимо Москвы, в Саратове, Нижнем Новгороде и Боровске.





В ноябре фестиваль «Душа Японии» примет музыкально-театральные проекты: спектакль «Кодзики» по древнему своду японских мифов и синтетическое представление «Предсказатель» Исао Мацуситы.





Посетят Москву в этом году мастера традиционной музыки из Окинавы, а также известные исполнители музыки на японских и европейских инструментах со своими оригинальными программами.



Впервые в Московской консерватории в декабре пройдут дни Токийского музыкального колледжа.



В рамках фестиваля выступит ансамбль японской музыки «Wa-On» - — единственный в России профессиональный коллектив исполнителей на традиционных японских музыкальных инструментах.