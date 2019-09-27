Мероприятие запланировано к проведению уже в шестнадцатый раз, с 22 по 27 октября.

Организаторы выбрали тему проведения данного культурного события в этом году – ею стало обсуждение пространства для реализации современной музыки и места для осуществления дискуссий. «Московский форум» является одним из наиболее востребованных мероприятий, посвящённых современной музыке, которое проводится на территории России. В этом году организаторы форума решили сделать перезагрузку – провести его в формате не только музыкальной, но и дискуссионной площадки. Художественным руководителем фестиваля выступил композитор Владимир Тарнопольский. На фестиваль «Музыкальный форум» были приглашены популярные современные музыканты. Среди них композитор австрийского происхождения Клаус Ланг, французский коллектив «Flashback Ensemble», известные исполнители альтернативной музыки Мануэль Зуррия из Италии, Дарио Кальдероне из Нидерландов, Стефан Гинзбург из Бельгии, Сахиб Пашазаде из Азербайджана, а также музыковед из Германии Степан Наумóвич. В концертной программе фестиваля состоится исполнение произведений австрийских и московских композиторов. Отметим, что австрийские произведения прозвучат впервые в Москве

Участники фестиваля станут также свидетелями семинара по современной музыке, направленных на культурологов и музыкальных критиков. Известные иностранные исполнители современной музыки проведут также собственные мастер-классы. Сам семинар продлится шесть дней. Завершится фестиваль в кинотеатре «Каро фильм Октябрь». Здесь, в Большом зале, пройдёт российская премьера немого фильма выпуска 1924 года под названием «Город без евреев».