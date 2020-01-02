ИА «Ореанда-Новости». Константин Меладзе заявил, что Шнуров является лучшим наставником «Голоса».

Продюсер Константин Меладзе подвёл итоги года и поздравил всех с Новым годом в эфире шоу «Голос». Он также заявил, что именно Сергей Шнуров является лучшим наставником проекта.

Продюсер выразил восхищение работой наставников. Он отметил, что многое перенял от этих профессионалов и подчеркнул, что считает, что учиться никогда не поздно. Также он заявил, что по итогам последнего выпуска шоу, Сергей Шнуров доказал, что он является лучшим наставником проекта.

Своими действиями Меладзе удивил лидера группы «Ленинград», ведь ранее между наставниками не раз возникали конфликты.

Кроме того, Сергей Шнуров получил награду зрительского голосования, став лучшим из членов жюри, по мнению аудитории.