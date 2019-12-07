ИА «Ореанда-Новости». Константин Меладзе остался недоволен Шнуровым как наставником на шоу «Голос».

Меладзе заявил, что Шнуров использует своих вокалисток не по назначению, чем вызвал ответное негодование лидера группы «Ленинград». Продюсер и композитор Константин Меладзе высказался в эфире шоу «Голос», которое прошло в пятницу.

Меладзе прокомментировал выступления Рагды Ханиевой, отметив, что команда Шнурова уверена даже в самых дурацких песнях. Их выступления настолько убедительны, что даже появляется какой-то смысл.

Он подчеркнул, что выбирать для вокалисток необходимо правильные песни и «использовать их по назначению». Таким образом, композитор оценил ремикс песен Билли Айлиш и Zivert. Участнице шоу удалось продемонстрировать свои вокальные данные лишь под конец трека.

Шнуров ответил возмущённым комментарием, заметив, что «не все такие талантливые», как Меладзе.