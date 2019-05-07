Дом построили в 1876 году в деревне Будайка возле Чебоксар. Семья Чапаевых прожила в нём до 1896 года, а затем переехала в Самарскую губернию. В 1947 году дом перевезли в деревню Тохмеево. Там он находился до 1985 года, пока по решению Чебоксарского горисполкома не был возвращен в мемориальную зону Чебоксар и в 1986 году восстановлен в сквере Чапаева рядом с музеем.В прошлом году дом отреставрировали и воссоздали интерьер тех времён. Для посетителей музей откроют 8 мая.