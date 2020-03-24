ИА «Ореанда-Новости». Рок-группа Metallica заявила, что запускает в интернете еженедельную серию концертов Metallica Mondays, пишет РИА Новости.



Каждый понедельник группа будет выкладывать записи прошлых концертов. Записи будут доступны на YouTube и Facebook.



Таким способом группа решила поддержать всех во время эпидемии коронавируса. Первой записью стал концерт в ирландском Слейне, который прошёл летом прошлого года.