24.03.2020, 22:19
Metallica будет каждую неделю давать на YouTube серию концертов
ИА «Ореанда-Новости». Рок-группа Metallica заявила, что запускает в интернете еженедельную серию концертов Metallica Mondays, пишет РИА Новости.
Каждый понедельник группа будет выкладывать записи прошлых концертов. Записи будут доступны на YouTube и Facebook.
Таким способом группа решила поддержать всех во время эпидемии коронавируса. Первой записью стал концерт в ирландском Слейне, который прошёл летом прошлого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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