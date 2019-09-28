В официальном аккаунте группы в Twitter говорится, что Хэтфилд на протяжении многих лет пытается побороть зависимость и сейчас ему надо начать ещё один курс лечения.Группа извинилась перед своими фанатами и пообещала вернуть деньги за купленные билеты. Metallica должна была выступить в пяти городах Австралии с 17 по 29 октября и затем отправится в Новую Зеландию.