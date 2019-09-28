28.09.2019, 17:07
Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста
ИА «Ореанда-Новости». Рок-группа Metallica отменила концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист коллектива Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице, пишет РИА Новости.
В официальном аккаунте группы в Twitter говорится, что Хэтфилд на протяжении многих лет пытается побороть зависимость и сейчас ему надо начать ещё один курс лечения.
Группа извинилась перед своими фанатами и пообещала вернуть деньги за купленные билеты. Metallica должна была выступить в пяти городах Австралии с 17 по 29 октября и затем отправится в Новую Зеландию.
В официальном аккаунте группы в Twitter говорится, что Хэтфилд на протяжении многих лет пытается побороть зависимость и сейчас ему надо начать ещё один курс лечения.
Группа извинилась перед своими фанатами и пообещала вернуть деньги за купленные билеты. Metallica должна была выступить в пяти городах Австралии с 17 по 29 октября и затем отправится в Новую Зеландию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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