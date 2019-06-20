ИА «Ореанда-Новости». Рок-группа Metallica пожертвовала благотворительной организации Coffee4craig 40 тысяч фунтов стерлингов.



Coffee4craig помогает бездомным в Манчестере в Англии. Отмечается, что эта сумма буквально спасла организацию от закрытия. Глава Coffee4craig заявил, что благодаря этим деньгам они смогут работать ещё как минимум год.



Благотворительная акция прошла перед концертом группы в Манчестере.