ИА «Ореанда-Новости». Няня детей Анджелины Джоли, работавшая в доме актрисы ещё до её развода с Брэдом Питтом, рассказала о нестандартных и странных методах воспитания, которые практикует звезда Голливуда.

По словам женщины, которая отказалась называть своё имя, до увольнения она часто видела, как дети пьют алкоголь, в частности вино, вместе с Джоли.

«Никаких правил, никакого режима», — отметила она. Няня заверила, что положительно на детей влиял только Питт, в то время как Джоли в стремлении быть «крутой мамой» позволяла детям всё.

Им якобы разрешалось поздно ложиться спать, смотреть фильмы для взрослых, пить алкоголь и нецензурно выражаться. Кроме того, актриса поддержала решение дочери Шайло сменить пол и позволила ей пить гормональные препараты. Ни к чему хорошему, по мнению няни, такая стратегия не привела.

У Джоли и Питта шестеро детей: 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и десятилетние двойняшки Нокс и Вивьен.

Напомним, 23 мая сообщалось, что Джоли и Питт решили помириться и поддерживать дружеские отношения после развода ради воспитания шестерых детей. Как сообщил журнал Entertainment Tonight, «пара поняла, что им надо двигаться вперёд». Отмечается, что напряжение ослабил назначенный судом график посещений. Теперь дети проводят время с обоими родителями.

Джоли и Питт официально развелись в апреле. Бракоразводный процесс длился с 2016 года. Летом 2018 года актриса обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и намеревалась оформить единоличную опеку над детьми. В декабре бывшие супруги смогли урегулировать вопрос опеки. Также сообщалось, что 43-летняя актриса решила составить завещание в пользу старшего 17-летнего сына Мэддокса, который принял сторону матери.

По данным СМИ, после развода у Джоли, которая стала плохо выглядеть и похудела до 42 кг, обнаружили паралич Белла, влияющий на мышцы лица, и анорексию.

Отношения Джоли и Питта начались в 2005 году ещё до его развода с актрисой Дженнифер Энистон. В 2014-м они поженились. За это время у пары появились трое биологических детей и трое приёмных.