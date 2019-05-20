20.05.2019, 17:06
Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании школы в 49 лет
ИА "Ореанда-Новости" Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Мэттью Макконахи три дня назад забрал свой долгожданный школьный аттестат. Хотя Макконахи закончил школу ещё 31 год назад, он до настоящего момента не был обладателем "живого" аттестата о получении среднего образования.
Мэттью Макконахи посетил свою школу 17 мая текущего года не оттого, что у него возникла крайняя потребность в наличии этого документа. Его пригласили в учебное заведение с просьбой выступить перед выпускниками и произнести напутственные слова бывшим школьникам. В своей речи Макконахи подчеркнул, что его слава и успех заслужены прежде всего тем, что артист всегда предпочитал делать то, что ему нравится. Следовать собственным мечтам и желаниям - пожелал 49-летний актёр выпускникам. Здесь же, на торжественном вечере, актёру вручили и его аттестат.
Сам Макконахи закончил школу ещё в 1988 году, его успехи в учёбе были весьма высокими. Артист остался без аттестата, потому что на выпускном вечере подросткам школы вручают лишь обложки этого документа. Официальные бумаги дети приходят забирать в школу позже. Макконахи сделал это спустя 31 год.
49-летний Мэттью Макконахи - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Изначально был известен как исполнитель комедийных ролей, однако, вскоре перешёл к крупным драматическим ролям. Благодаря смене амплуа Макконахи удостоился ряда наград и положительных отзывов от кинокритиков за такие кинокартины как "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Интерстеллар". За главную роль в драме Жана-Марка Валле "Даллаский клуб покупателей", вышедшего на экраны в 2013 году, Макконахи стал обладателем престижной кинопремии "Золотой глобус" и первого в собственной карьере «Оскара».
Мэттью Макконахи посетил свою школу 17 мая текущего года не оттого, что у него возникла крайняя потребность в наличии этого документа. Его пригласили в учебное заведение с просьбой выступить перед выпускниками и произнести напутственные слова бывшим школьникам. В своей речи Макконахи подчеркнул, что его слава и успех заслужены прежде всего тем, что артист всегда предпочитал делать то, что ему нравится. Следовать собственным мечтам и желаниям - пожелал 49-летний актёр выпускникам. Здесь же, на торжественном вечере, актёру вручили и его аттестат.
Сам Макконахи закончил школу ещё в 1988 году, его успехи в учёбе были весьма высокими. Артист остался без аттестата, потому что на выпускном вечере подросткам школы вручают лишь обложки этого документа. Официальные бумаги дети приходят забирать в школу позже. Макконахи сделал это спустя 31 год.
49-летний Мэттью Макконахи - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Изначально был известен как исполнитель комедийных ролей, однако, вскоре перешёл к крупным драматическим ролям. Благодаря смене амплуа Макконахи удостоился ряда наград и положительных отзывов от кинокритиков за такие кинокартины как "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Интерстеллар". За главную роль в драме Жана-Марка Валле "Даллаский клуб покупателей", вышедшего на экраны в 2013 году, Макконахи стал обладателем престижной кинопремии "Золотой глобус" и первого в собственной карьере «Оскара».
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии