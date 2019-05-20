Хотя Макконахи закончил школу ещё 31 год назад, он до настоящего момента не был обладателем "живого" аттестата о получении среднего образования.Его пригласили в учебное заведение с просьбой выступить перед выпускниками и произнести напутственные слова бывшим школьникам. В своей речи Макконахи подчеркнул, что его слава и успех заслужены прежде всего тем, что артист всегда предпочитал делать то, что ему нравится. Следовать собственным мечтам и желаниям - пожелал 49-летний актёр выпускникам. Здесь же, на торжественном вечере, актёру вручили и его аттестат.Артист остался без аттестата, потому что на выпускном вечере подросткам школы вручают лишь обложки этого документа. Официальные бумаги дети приходят забирать в школу позже. Макконахи сделал это спустя 31 год.49-летний Мэттью Макконахи - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Изначально был известен как исполнитель комедийных ролей, однако, вскоре перешёл к крупным драматическим ролям. Благодаря смене амплуа Макконахи удостоился ряда наград и положительных отзывов от кинокритиков за такие кинокартины как "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Интерстеллар".