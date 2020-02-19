ИА «Ореанда-Новости». 27 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге состоится концерт известного баритона Михаила Гаврилова.

МИХАИЛ ГАВРИЛОВ — молодой петербургский оперный певец, баритон. Лауреат Международных конкурсов, стремительно завоевывающий признательность и любовь публики в России и за рубежом. Солист-вокалист Государственного Ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной. Приглашенный солист Михайловского театра, Санкт-Петербургской Филармонии. Участник программы «Романтика Романса» телеканале «РоссияК»

Вокальную карьеру Михаил начал в Мариинском театре, где исполнял сольные партии в операх «Борис Годунов» (царевич Феодор), «Макбет» (Призрак), «Война и мир» (Тришка), «Джанни Скики» (Геральдино), а также гастролировал вместе с труппой прославленного театра по Японии, США, Германии, Австрии, Финляндии. Уже тогда, выступая с оркестрами под управлением Валерия Гергиева, Гари Бертини, Джанандреа Нозеды, он покоряет искушённую публику в известных залах Метрополитен-опера, Кеннеди- центр и т.д.

Вскоре повышает вокальное мастерство в Монте-Карло, Нью-Йорке, Вашингтоне, стажируется в Опере Монте-Карло и в Джульярдской школе музыки. Участвует в десятке международных состязаниях и никогда не остаётся без наград. Освоил несколько стилей и направлений и нашел своё призвание в сlassical crossover. Исполняет русские народные, неаполитанские и современные, советские и военные песни, классические романсы Чайковского и Рахманинова, арии и дуэты из опер русских и итальянских композиторов и оперетт.

Концерт состоится в зале Дома Романовых по адресу ул. Полтавская, д.14.

Гость встречи: Виктор Ружинский - настоятель Кирхи Каукола Приозерского района

Собранные на встрече пожертвования будут переданы в Приход церкви Каукола для поддержки молодых матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но сохранивших ребёнка.