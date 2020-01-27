27.01.2020, 14:40
Михаилу Ефремову предложили в сериале изобразить вампира
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Михаил Ефремов изобразит лидера смоленских вампиров в комедийном фильме многосерийного формата "Вампиры средней полосы", который поставит режиссёр Антон Маслов. Съемки проекта начались в Москве. Новость о новой роли Ефремова распространила информационная служба видеосервиса Startю
В Смоленске вампирами ведётся обычная жизнь. Они никого не убивают, но пьют кровь. За порядком у вампиров следит Ирина Витальевна, которую играет Татьяна Догилева. Ефремов играет деда Славу - лидера вампиров. Благодаря деду Славе и Ирине Витальевне о том, что монстры существуют, никто не догадывается.
Но однажды были обнаружены трупы молодых людей со странными укусами. После этого пугающего события мирная жизнь вампиров оказывается под вопросом.
По словам Ефремова в Росии не было вампиров, а были вурдалаки и упыри. По его словам, смешно, что в фильме про Россию появятся вампиры.
Постановщик фильма Антон Маслов заявил, что в его проекте вампиры будут положительными героями.
В Смоленске вампирами ведётся обычная жизнь. Они никого не убивают, но пьют кровь. За порядком у вампиров следит Ирина Витальевна, которую играет Татьяна Догилева. Ефремов играет деда Славу - лидера вампиров. Благодаря деду Славе и Ирине Витальевне о том, что монстры существуют, никто не догадывается.
Но однажды были обнаружены трупы молодых людей со странными укусами. После этого пугающего события мирная жизнь вампиров оказывается под вопросом.
По словам Ефремова в Росии не было вампиров, а были вурдалаки и упыри. По его словам, смешно, что в фильме про Россию появятся вампиры.
Постановщик фильма Антон Маслов заявил, что в его проекте вампиры будут положительными героями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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