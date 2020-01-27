Съемки проекта начались в Москве. Новость о новой роли Ефремова распространила информационная служба видеосервиса StartюВ Смоленске вампирами ведётся обычная жизнь. Они никого не убивают, но пьют кровь. За порядком у вампиров следит Ирина Витальевна, которую играет Татьяна Догилева. Ефремов играет деда Славу - лидера вампиров. Благодаря деду Славе и Ирине Витальевне о том, что монстры существуют, никто не догадывается.По словам Ефремова в Росии не было вампиров, а были вурдалаки и упыри. По его словам, смешно, что в фильме про Россию появятся вампиры.Постановщик фильма Антон Маслов заявил, что в его проекте вампиры будут положительными героями.