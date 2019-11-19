ИА «Ореанда-Новости». Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков написал письмо мэру столицы Сергею Собянину с просьбой выкупить здание киноцентра «Соловей», пишет «Интерфакс».



В пресс-службе режиссёра подтвердили просьбу Михалкова о выкупе киноцентра.



Ранее стало известно, что киноцентр «Соловей» закроют уже 2 декабря. По некоторым данным, здание снесут и на его место планируют построить апартаменты площадью 80 тысяч квадратным метров.