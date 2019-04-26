ИА «Ореанда-Новости» Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил любовь к русским песням, в частности ему нравятся «Катюша» и «Миллион алых роз».

О музыкальных предпочтениях северокорейского лидера поведал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с «РИА Новости». Глава региона встретился с делегацией из Северной Кореи, когда она направлялась во Владивосток. По словам Кожемяко, корейцы любят «Катюшу», которая символизирует, по их мнению, начало дружбы двух стран.

Кроме патриотической песни Ким Чен Ыну нравится также «Вечер на рейде» и хит Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Глава региона отметил, что эти композиции жители КНДР любят и поют уже не один десяток лет.