Согласно новому законопроекту киносмотры были приравнены к культурно-просветительским мероприятиям, обязательными условиями для которых стало наличие конкурсной программы и жюри. Также Государственная Дума потребовало наличие прокатного удостоверения для показа зарубежного и российского кино.

Напомним, что данный документ выдается в Министерстве культуры Российской Федерации после анализа на соответствие картин или кинофестивалей определенным условиям. Так, например, к показу запрещены фильмы, содержащие некультурную брань, сцены насилия и жестокости, а также нарушение российского законодательства. В первую очередь обращается внимание на террористические и экстремистские аспекты, представленные в картинах.

Сотрудники Министерства культуры Российской Федерации также имеет право отозвать прокатное удостоверение, в случае нахождения отклонений в ходе повторного исследования картин. Так на территории России запрещена к показу комедия «Смерть Сталина» режиссёра Армандо Ианнуччи.

Стало известно, что еще одним условием проведения кинофестиваля с возможностью показа иностранного кино стали сроки проведения мероприятия, составляющие десять дней. Картины, которые допускаются к показу, должны быть созданы не ранее одного года до момента представления фильма на суд широкой публики.

Сообщается, что Министерство культуры Российской Федерации обязано ежегодно пересматривать уже ранее выданные прокатные удостоверения и корректировать список международных фестивалей, которые смогут проводиться на территории России.

Напомним, что рассмотрение инициатив по ужесточению закона в киноиндустрии началось еще 2017 году. Уже тогда оно вызвало волну протеста среди кинопрокатчиков и организаторов кинофестивалей. По их словам, данные изменения являются введением жесткой цензуры в России и возвращением к порядкам, принятым в СССР. Правительство собирается сделать киноиндустрию максимально подчиненной интересам властей с целью управления народными массами.

Сообщается, что новый законопроект был одобрен в Совете Федерации. Далее закон должен быть подписан действующим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Сроки вступления законопроекта в силу пока официально не уточняются.