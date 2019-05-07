ИА «Ореанда-Новости» Министр культуры России Владимир Мединский разъяснил, по каким причинам возглавляемое им ведомство, невзирая на призывы ряда специалистов не делать этого, выдало прокатное удостоверение кинокартине датского режиссёра Томаса Винтерберга о крушении атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море в 2000 году.

«Это кино… о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 1990-х годов, – сказал чиновник. – Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся».

Мединский подчеркнул, что не следует повторять ошибки «советского агитпропа» и запрещать показ «не очень хорошего кино о России», что сейчас страна осознаёт свои проблемы и по мере сил старается их решать. Министр также отметил, что в западных странах идейные штампы, в том числе мифы о нашей стране, остаются неизменными.

Кинокартина «Курск» совместного производства Бельгии и Люксембурга снята по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать: нерассказанная история трагедии «Курска» 2002 года. В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду и Маттиас Шонартс. Продюсер фильма – компания EuropaCorp Люка Бессона. В Европе кинолента вышла в 2018 году. В России премьера запланирована на 27 июня.