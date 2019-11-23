ИА «Ореанда-Новости». Министерство культуры заявило о планах собирать данные о просмотрах сериалов и фильмах в интернете.



Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к новым корректировкам закона о кинематографии.

Минкульт намерен собирать данные о просмотре фильмов или сериалов в онлайн-кинотеатрах. Изменения, которые позволят ему это сделать, должны вступить в силу с 2021 года.

Планируется, что сервисы возьмут на себя обязательство передавать необходимые данные в специальную автоматизированную систему. В эту же систему (ЕАИС) уже поступает информация о просмотрах в обычных кинотеатрах. Так власти будут узнавать сколько людей посмотрело творение того или иного режиссёра, годе выпуска картины и другую информацию.

Ведомство заявило, что таким образом власти пытаются оценить эффективность поддержки отечественного кинопроизводства государством.



Ранее сообщалось, что популярность отечественного кино падает. С прошлого года посещаемость российских фильмов сильно упала, что сказалось на кассовых сборах. Картины 2019 года принесли лишь 9 миллиардов, что на 2 миллиарда меньше показателя предыдущего года.