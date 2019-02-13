ИА «Ореанда-Новости» Ограничивать показ зарубежных фильмов в российских кинотеатрах не будут. Такое решение приняли в Министерстве культуры. Об этом рассказала директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова. Она отметила, что это предложение поступает периодически от разных представителей киноиндустрии, однако на данный момент оно не рассматривается министерством.

Ранее предполагалось, что доля показов иностранных кинокартин в отечественных кинотеатрах должна составлять всего 35%, однако по последней информации, в Минкульте от такой идеи отказались. Зарубежные фильмы будут идти в кинотеатрах без изменений.

Осенью прошлого года ведомство намеревалось ограничить число иностранных картин в кинотеатрах. Был опубликован соответствующий законопроект, согласно которому в кинотеатрах, где для показа оборудовано два или более кинозала, доля зарубежных фильмов должна составлять до 35% в день. В кинотеатрах с одним залом, такой же процент иностранных фильмов должен быть показан в месяц.

Кинотеатры возмутились таким предложением, так как многие из них получают основную выручку от показа голливудских картин. Прокатчики заявили, что показывают фильмы на основе предпочтений зрителя, и заставить публику ходить на фильмы российского производства искусственным путём невозможно.

Однако предложения ограничить показ иностранных фильмов поступали и от российских кинодеятелей, так Карен Шахназаров призвал ввести ограничения на показ кинокартин, выпущенных в США. Причём глава «Мосфильма» имел ввиду исключительно американские фильмы, а не все иностранные. Его идею одобрил Министр культуры Владимир Мединский.

По мнению главы Минкульта, в кинотеатрах слишком большой процент зарубежных фильмов. Зритель не имеет возможности пойти на сеанс российского кино, так как в репертуаре представлены исключительно зарубежные фильмы. Он предлагает разделить показы поровну – 50% российских фильмов, 50% - американских.

В прошлом году были прецеденты, когда премьерные показы зарубежных фильмов переносились, чтобы не составлять конкуренцию российским кинокартинам.