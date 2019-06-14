ИА «Ореанда-Новости» Министерство культуры Украины обнародовало обновлённый список лиц, «угрожающих национальной безопасности». Из него исключено имя российского актёра Фёдора Добронравова.

В 2017 году Служба безопасности Украины запретила артисту въезд в страну на 3 года из-за того, что он посетил Крым. Осенью того же года Госкино Украины запретило демонстрацию телесериала «Сваты», в котором одного из ведущих персонажей сыграл Добронравов, а одним из авторов был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

В марте 2019 года суд в Киеве отменил оба запрета, признав решение Минкульта о внесении Добронравова в список персон нон грата не соответствующим нормам законодательства.