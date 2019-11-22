ИА «Ореанда-Новости». Российский Минкульт разработал изменения в закон о господдержке российского кино, пишет «Интерфакс».



Так, министерство предлагает сделать так, чтобы количество сеансов одного фильма не может превышать 35% от общего числа показа всех фильмов в кинотеатре.



В ведомстве уверены, что такие меры создадут благоприятные условия для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как российских, так и зарубежных. Авторы уверены, что это будет способствовать возможности выбора зрителем фильма в зависимости от индивидуальных предпочтений.