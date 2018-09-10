ИА «Ореанда-Новости». Министерство культуры России разрабатывает ряд инициатив, согласно которым ограничат ежедневные сеансы одного фильма. Это будет сделано с целью развития российского кинопроката. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова Ольги Любимовой, главы департамента кинематографии Минкультуры.



Министерство культуры намерено ограничить число ежедневных сеансов одного фильма – этот вопрос находится в стадии обсуждения. Министерство культуры разработало законопроект, ограничивающий количество сеансов каждого фильма 35 процентами от общего числа показов всех картин в день.

Также в прессе сообщалось, что Минкульт ограничит показы только иностранных фильмов – их сократят до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня. Однако эта информация не подтвердилась.

Глава департамента кинематографии опровергла эту информацию. С её слов, речь также идёт и о российских фильмах.

– Это неправда. Существует ряд законодательных инициатив, и одна из них посвящена ограничению в 35 процентов. Но речь не идет о 35 процентах всех западных фильмов. Инициатива заключается в том, что количество сеансов, демонстрируемых в течение одного фильма, не может превышать 35 процентов от общего числа показов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатрах в течение дня, – цитирует слова Ольги Любимовой ТАСС.

Она также пообещала, что в течение сегодняшнего дня законопроект Минкульта опубликуют на сайте ведомства.

«Исключение может быть сделано для некоторых российских фильмов», — пояснил Павел Степанов, советник министра культуры по вопросам кинематографии. Его слова передает РБК.

Он также уточнил, что цифра 35 процентов является стандартной антимонопольнлй нормой по законодательству о конкуренции, она действует и на других рынках. Минкульт взял её по аналогии.





Напомним, в августе этого года министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что сейчас российские кинокартины составляют 35 процентов национального проката, шесть лет назад их было всего 12-14 процентов.