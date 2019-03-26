По словам Шойгу, студию начнут строить уже в скором будущем. Министр отметил, что сегодня снимают много хороших фильмов о войне, но обходят вниманием российскую армию. Кроме того, Шойгу призвал подумать над специальным фестивалем армейского кино.Своё заявление Шойгу сделал во время вручения премии Минобороны в области культуры и искусства. Министр предложил потом сделать отдельную номинацию в области кино про современные вооруженные силы.Сейчас премию присуждают в номинациях: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, мультимедиа проекты, культурно-просветительские проекты.