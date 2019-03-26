26.03.2019, 21:42
Минобороны создаст собственную армейскую киностудию
ИА «Ореанда-Новости». Министерство обороны России собирается создать свою киностудию, чтобы снимать художественные фильмы про современную армию страны, пишут «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Сергея Шойгу.
По словам Шойгу, студию начнут строить уже в скором будущем. Министр отметил, что сегодня снимают много хороших фильмов о войне, но обходят вниманием российскую армию. Кроме того, Шойгу призвал подумать над специальным фестивалем армейского кино.
Своё заявление Шойгу сделал во время вручения премии Минобороны в области культуры и искусства. Министр предложил потом сделать отдельную номинацию в области кино про современные вооруженные силы.
Сейчас премию присуждают в номинациях: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, мультимедиа проекты, культурно-просветительские проекты.
По словам Шойгу, студию начнут строить уже в скором будущем. Министр отметил, что сегодня снимают много хороших фильмов о войне, но обходят вниманием российскую армию. Кроме того, Шойгу призвал подумать над специальным фестивалем армейского кино.
Своё заявление Шойгу сделал во время вручения премии Минобороны в области культуры и искусства. Министр предложил потом сделать отдельную номинацию в области кино про современные вооруженные силы.
Сейчас премию присуждают в номинациях: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, мультимедиа проекты, культурно-просветительские проекты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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