ИА «Ореанда-Новости». 12 декабря в 20.00 в петербургском концертном зале Яани Кирик состоится премьера музыкальной программы "Япония. Музыкальный дзен", которая познакомит слушателя с японской музыкальной традицией. В это вечер петербуржцы смогут услышать японскую флейту сякухати, которая не так часто звучит в России.

В средневековой Японии на таком инструменте играли странствующие монахи, а позднее она вошла в состав придворного императорского ансамбля. Музицирование на этой флейте было часть медитативной практики дзен-буддистов, что отложило отпечаток на её характер и содержание. Кроме того, на концерте прозвучат произведения современных японских композиторов Такемицу и Хиросе, выдержанных в эстетике дзен-буддизма.

Специально для этой программы автор проекта, композитор и скрипач Владимир Шуляковский, написал две пьесы для сякухати, что является первым опытом сочинения музыки для этого инструмента в России и Европе. В программе: Такемицу, Хиросе, Шуляковский традиционная музыка Японии авторские композиции, импровизации.



Исполнители: Никита Часовников (сякухати), Владимир Шуляковский (скрипка), Александр Кискачи (флейта)