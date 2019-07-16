ИА «Ореанда-Новости» Под действие документа подпадут младенцы, которым не исполнилось 28 дней включительно.

Съемку у фотографа могут заказать родители новорождённого или его законные представители. Перед началом фотосессии им будет необходимо дать письменное согласие на съёмку и обработку персональных данных.

Фотограф по ГОСТу должен быть совершеннолетним, иметь портфолио и опыт аналогичной работы, регулярно повышать своё профессиональное мастерство. Кроме того, отправляясь на фотосессию, он должен взять с собой паспорт и медицинскую книжку.

Студия, где происходит съёмка, должна регулярно проветриваться. Температура в ней не должна опускаться ниже +22 градусов.