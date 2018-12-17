ИА «Ореанда-Новости». IX Московский Рождественский фестиваль духовной музыки под руководством маэстро Владимира Спивакова и митрополита Волоколамского Илариона пройдёт в Московском международном Доме музыки с 13 по 27 января 2019 года.

На форуме выступят знаменитые российские и зарубежные хоровые коллективы и ансамбли, которые представят образцы европейской духовной музыки разных веков и стилей – от традиционных напевов до сочинений современных композиторов, русскую и западноевропейскую классику, народные песни, рождественские песни, хоралы и гимны. Завершит фестиваль московская премьера монументального Реквиема Карла Дженкинса.

Масштабный фестиваль, приуроченный к празднованию Рождества Христова, ежегодно знакомит гостей Дома музыки с богатейшей христианской культурой и объединяет представителей различных христианских конфессий. По словам Владимира Спивакова, «Музыка – это часть необходимой для человека истины, которая когда-то была большой и абсолютной, но упала на землю и разбилась на мелкие осколки... Теперь мы собираем эти осколки, поэтому идея нашего Рождественского фестиваля – обращение к музыке как обращение человека к его истокам».

IX Московский Рождественский фестиваль духовной музыки откроет концерт с участием Московского Синодального хора под руководством Алексея Пузакова и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В программе представлены духовные сочинения для хора а капелла Арво Пярта и митрополита Илариона, а также два вокально-оркестровых произведения этих композиторов, написанные на слова средневекового латинского гимна «Stabat Mater». В концерте примет участие митрополит Волоколамский Иларион.

На концертах предстоящего форума по традиции выступят прославленные церковные коллективы – Хор Московского Сретенского монастыря и Праздничный хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В рамках фестиваля пройдёт концерт одного из старейших детских хоров в Европе – норвежского Nidarosdomens Guttekor (Норвежский королевский хор мальчиков) при Кафедральном соборе Тронхейма. Ещё один почетный участник проекта – прославленный британский ансамбль The King’s Singers, отметивший в 2018 году полувековой юбилей.

Традиционным завершением фестиваля станет выступление художественного руководителя форума, народного артиста СССР Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора «Мастера хорового пения». На закрытии IX фестиваля под управлением Владимира Спивакова прозвучит Реквием Карла Дженкинса. Реквием, созданный в 2005 году, Дженкинс посвятил памяти своего отца. В том же году автор лично продирижировал премьерой в Великобритании, а спустя пять лет сочинение впервые прозвучало в России. В рамках фестиваля состоится московская премьера этого произведения.

Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





ПРОГРАММА:

13 января 2019, 19.00

Светлановский зал

Открытие Рождественского фестиваля

Московский Синодальный хор

Художественный руководитель –

Алексей Пузаков

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

Солистка – Евгения Кузнецова,

меццо-сопрано

При участии митрополита Волоколамского Илариона

В программе:

Арво Пярт. Духовная музыка для хора a cappella

«Stabat Mater» для хора и струнного оркестра

Митрополит Иларион /Алфеев/. Духовная музыка для хора a cappella

«Stabat Mater» для женского голоса, хора и оркестра





17 января 2019, 19.00

Светлановский зал

«Вифлеемская звезда»

Хор Московского Сретенского монастыря

Регент – Никон Жила

Актриса театра и кино Елена Захарова

19 января 2019, 19.00

Светлановский зал

Праздничный хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

«Свет Христов просвещает всех»

Художественный руководитель –

Александр Бордак

23 января 2019, 19.00

Светлановский зал

The King’s Singers (Великобритания)

Лауреаты премии Grammy

26 января 2019, 19.00

Светлановский зал

Норвежский королевский хор мальчиков





27 января 2019, 19.00

Светлановский зал

Закрытие Рождественского фестиваля

Академический Большой хор

«Мастера хорового пения»

Художественный руководитель – Лев Конторович

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижёр – Владимир Спиваков

Дженкинс. Реквием