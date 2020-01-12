ИА «Ореанда-Новости». Фотомодель Ксения Пунтус находится в реанимации в московской больнице.

Подробности о деле фотомодели Ксении Пунтус сообщили в московской Боткинской больнице. По словам медиков, она находится в отделении анестезиологии и реанимации. Врачи не стали уточнять состояние модели.

Ранее сообщалось о том, что Пунтус выпала из окна дома, находящегося в центре Москвы. В некоторых СМИ появились слухи об употреблении моделью наркотиков, однако данная информация была опровергнута её кастинг-директором. Он заявил, что она вела здоровый образ жизни и не могла «пуститься во все тяжкие» перед важным событием 14 января.