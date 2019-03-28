Даниил Крамер (фортепиано)Валерий Ггроховский (фортепиано)Михаил Турпанов (фортепиано)Ирина Стачинская (флейта)Илья Норштейн (скрипка)Ансамбль солистов «Эрмитаж»Руководитель и солист – Александр Гиндин (фортепиано)В программе:БахФантазия и фуга соль минор, BWV 542 (транскрипция для двух фортепиано Р. Бурмейстера)Концерт для клавира струнных и basso continuo ре минор, BWV 1052 (джазовая обработка В.Гроховского)Бранденбургский концерт № 5 ре мажор, BWV 1050И. К. БахКонцерт для клавира и струнных ми-бемоль мажор, соч. 7 № 5Джазовые импровизацииЕго дедом был знаменитый русский бас Василий Петров. А внукНиколай получил блестящее образование в Центральной музыкальной школе и Московской консерватории. С 19 лет, став лауреатом престижных конкурсов – имени Вана Клиберна в США и королевы Елизаветы в Бельгии, – он выступал в лучших залах мира. Музыкант основал Благотворительный фонд с целью поддержки молодых российских талантов, проводил ежегодный международный фестиваль «Кремль музыкальный».Их фортепианный дуэт завоевал огромную популярность у слушателей. На счету ансамбля – премьеры, оригинальные программы, многочисленные выступления в Москве и других городах России. «Для меня Николай Петров был как отец, как очень близкий, надежный друг, – признается заслуженный артист России Александр Гиндин. – Я старался брать с него пример. Вместе мы провели тысячи часов. Мы всегда были интересны друг другу в творческом плане».Сочинение прозвучит в транскрипции для двух фортепиано, где в дуэте с Гиндиным выступит лауреат международных конкурсов Михаил Турпанов – воспитанник класса Н. Петрова в Московской консерватории. Николай Петров не замыкался только на академической классике и очень любил джаз. Баховский Концерт для клавира струнных и basso continuo ре минор предстанет воригинальной версии – в джазовой обработке Валерия Гроховского, который в этот вечер также выйдет на сцену БЗК. В концерте принимает участие Ансамбль солистов «Эрмитаж».