28.03.2019, 00:07
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского приглашает на концерт памяти Николая Петрова 14 апреля
ИА «Ореанда-Новости» В большом зале Московской консерватории в воскресенье 14 апреля в 19.00 состоится концерт Памяти Николая Петрова, в нём примут участие:
Даниил Крамер (фортепиано)
Валерий Ггроховский (фортепиано)
Михаил Турпанов (фортепиано)
Ирина Стачинская (флейта)
Илья Норштейн (скрипка)
Ансамбль солистов «Эрмитаж»
Руководитель и солист – Александр Гиндин (фортепиано)
В программе:
Бах
Фантазия и фуга соль минор, BWV 542 (транскрипция для двух фортепиано Р. Бурмейстера)
Концерт для клавира струнных и basso continuo ре минор, BWV 1052 (джазовая обработка В.
Гроховского)
Бранденбургский концерт № 5 ре мажор, BWV 1050
И. К. Бах
Концерт для клавира и струнных ми-бемоль мажор, соч. 7 № 5
Джазовые импровизации
14 апреля в Большом зале консерватории вспомнят Николая Арнольдовича Петрова – выдающегося пианиста, народного артиста СССР, профессора Московской консерватории. Его дедом был знаменитый русский бас Василий Петров. А внук
Николай получил блестящее образование в Центральной музыкальной школе и Московской консерватории. С 19 лет, став лауреатом престижных конкурсов – имени Вана Клиберна в США и королевы Елизаветы в Бельгии, – он выступал в лучших залах мира. Музыкант основал Благотворительный фонд с целью поддержки молодых российских талантов, проводил ежегодный международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Среди его сценических партнёров особое место занимал пианист Александр Гиндин. Их фортепианный дуэт завоевал огромную популярность у слушателей. На счету ансамбля – премьеры, оригинальные программы, многочисленные выступления в Москве и других городах России. «Для меня Николай Петров был как отец, как очень близкий, надежный друг, – признается заслуженный артист России Александр Гиндин. – Я старался брать с него пример. Вместе мы провели тысячи часов. Мы всегда были интересны друг другу в творческом плане».
В память об этой важной странице в судьбе обоих музыкантов 14 апреля в БЗК прозвучит Фантазия и фуга соль минор Иоганна Себастьяна Баха – любимого композитора Петрова. Сочинение прозвучит в транскрипции для двух фортепиано, где в дуэте с Гиндиным выступит лауреат международных конкурсов Михаил Турпанов – воспитанник класса Н. Петрова в Московской консерватории. Николай Петров не замыкался только на академической классике и очень любил джаз. Баховский Концерт для клавира струнных и basso continuo ре минор предстанет в
оригинальной версии – в джазовой обработке Валерия Гроховского, который в этот вечер также выйдет на сцену БЗК. В концерте принимает участие Ансамбль солистов «Эрмитаж».
Даниил Крамер (фортепиано)
Валерий Ггроховский (фортепиано)
Михаил Турпанов (фортепиано)
Ирина Стачинская (флейта)
Илья Норштейн (скрипка)
Ансамбль солистов «Эрмитаж»
Руководитель и солист – Александр Гиндин (фортепиано)
В программе:
Бах
Фантазия и фуга соль минор, BWV 542 (транскрипция для двух фортепиано Р. Бурмейстера)
Концерт для клавира струнных и basso continuo ре минор, BWV 1052 (джазовая обработка В.
Гроховского)
Бранденбургский концерт № 5 ре мажор, BWV 1050
И. К. Бах
Концерт для клавира и струнных ми-бемоль мажор, соч. 7 № 5
Джазовые импровизации
14 апреля в Большом зале консерватории вспомнят Николая Арнольдовича Петрова – выдающегося пианиста, народного артиста СССР, профессора Московской консерватории. Его дедом был знаменитый русский бас Василий Петров. А внук
Николай получил блестящее образование в Центральной музыкальной школе и Московской консерватории. С 19 лет, став лауреатом престижных конкурсов – имени Вана Клиберна в США и королевы Елизаветы в Бельгии, – он выступал в лучших залах мира. Музыкант основал Благотворительный фонд с целью поддержки молодых российских талантов, проводил ежегодный международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Среди его сценических партнёров особое место занимал пианист Александр Гиндин. Их фортепианный дуэт завоевал огромную популярность у слушателей. На счету ансамбля – премьеры, оригинальные программы, многочисленные выступления в Москве и других городах России. «Для меня Николай Петров был как отец, как очень близкий, надежный друг, – признается заслуженный артист России Александр Гиндин. – Я старался брать с него пример. Вместе мы провели тысячи часов. Мы всегда были интересны друг другу в творческом плане».
В память об этой важной странице в судьбе обоих музыкантов 14 апреля в БЗК прозвучит Фантазия и фуга соль минор Иоганна Себастьяна Баха – любимого композитора Петрова. Сочинение прозвучит в транскрипции для двух фортепиано, где в дуэте с Гиндиным выступит лауреат международных конкурсов Михаил Турпанов – воспитанник класса Н. Петрова в Московской консерватории. Николай Петров не замыкался только на академической классике и очень любил джаз. Баховский Концерт для клавира струнных и basso continuo ре минор предстанет в
оригинальной версии – в джазовой обработке Валерия Гроховского, который в этот вечер также выйдет на сцену БЗК. В концерте принимает участие Ансамбль солистов «Эрмитаж».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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