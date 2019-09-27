Московская консерватория анонсировала свой репертуар на октябрь
1 октября, 19.00
Музыкальный фестиваль «ЭСТАФЕТА ВЕРЫ» к 90-летию со дня рождения В.В. Горностаевой
Хибла ГЕРЗМАВА (сопрано)
Андрей ГУГНИН (фортепиано)
Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано)
Лукас ГЕНЮШАС(фортепиано)
Полина ОСЕТИНСКАЯ(фортепиано)
Дарья ПЕТРОВА (фортепиано)
Максим ФИЛЛИПОВ (фортепиано)
Екатерина ГАНЕЛИНА (фортепиано)В программе: Бетховен, Шуберт, Шуман, Метнер, Прокофьев, Прокофьев – Плетнёв
5 октября, 14.00
Чайковский – «Иоланта»
Шедевры вокальной музыкиОперный театр Московской консерватории
6 октября, 14.00
XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ имени Б. Г. Тевлина
«Планета Шнитке»
К 85-летию со дня рождения композитора
Академический хор Петрозаводской государственной консерватории
имени А.К. Глазунова
Дирижёр – Евгений ГУРЬЕВ
Старший хор ЦТР и МЭО «Радость»
Дирижёр – Татьяна ЖДАНОВА
Концертный хор «Перезвоны» ДШИ имени М.И. Глинки, Санкт-Петербург
Дирижёр – Лариса ЯРУЦКАЯВ программе: Линсен, Куула, Вальденбю, Григ, Нюстедт, Соммеро, Шнитке, Екимов, Кончаков, Робинович
7 октября, 19.00
Венгерская & советская оперетта
Сильви СЕНДИ, Карой ПЕЛЛЕР
Светлана КРИНИЦКАЯ, Пётр БОРИСЕНКО
Специальный гость – Сюзанна БАЛЛАНОВА, Словакия
Женский симфонический оркестр,
Дирижёр – Ксения ЖАРКОВ программе: Легар, Хуска, Кальман, Дунаевский, Александров, Гаджиев, Птичкин
9 октября, 19.00
XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ имени Б. Г. Тевлина
«Планета Шнитке»
К 85-летию со дня рождения композитора
Закрытие фестиваля
Академический Большой хор «Мастера хорового пения РГМЦ
Дирижёр – Лев КОНТОРОВИЧ
Хор студентов Московской консерватории
Дирижёр – Алексей РУДНЕВСКИЙВ программе: Щедрин, Шнитке, Рубин
13 октября, 14.00
Рахманинов – «Алеко»Оперный театр Московской консерватории
14 октября, 19.00
«75 на 57» Юбилейный джазовый концерт
Игорь БРИЛЬ (фортепиано)
Яков ОКУНЬ (ударные)
Евгений ОНИЩЕНКО (контрабас)В программе: блюз, классика джаза, авторские произведения
16 октября, 19.00
Абонемент №1 «К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВСКОГО»
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Александр РУДИН (виолончель)В программе: Моцарт, Чайковский
29 октября, 19.00
Посвящение Е.М. Примакову
Вечер фортепианной музыки
Андрей ПИСАРЕВ, Екатерина МЕЧЕТИНА, Константин ЕМЕЛЬЯНОВ
Арсений ТАРАСЕВИЧ-НИКОЛАЕВ, Алексей МЕЛЬНИКОВ, Николай КУЗНЕЦОВ
Андрей АНОХИН, Павел БОЙКО, Юри КИМВ программе: Лист, Шопен, Дебюсси, Чайковский, Рахманинов
30 октября, 19.00
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга
Дирижёр и солист – Сергей СТАДЛЕР (скрипка)В программе: Виотти, Ролла, Бетховен, Роде, Паганини, Берлиоз, Шнитке
31 октября, 19.00
Абонемент № 7
ОРГАННЫЙ
Алексей ПАРШИН (орган)В программе: Фрескобальди, Фробергер, Рейнкен, Керль, Лёбег, Букстехуде, Резон, Пахельбель, Бём, Брунс, Маршан, де Гриньи, дю Маж, Клерамбо, Бах
МАЛЫЙ ЗАЛ
1 октября, 19.00
К Международному Дню музыки
«Шедевры барокко»
Александр КУЗАВОВ (скрипка)
Пётр ТИШКОВ (флейта)
Елена СЛОБОДЧИКОВА (виолончель)
Гарри ЕПРИКЯН (орган)
Тамара КУДЕЛИЧ (клавесин)
В программе: Букстехуде, Брунс, Телеман, Бах, К.Ф.Э. Бах, Солер
Абонемент №25
«ИСКУССТВО КВАРТЕТА»
«Новый русский квартет»:
Юлия ИГОНИНА (I скрипка)
Елена ХАРИТОНОВА (II скрипка)
Михаил РУДОЙ (альт)
Алексей СТЕБЛЁВ (виолончель)В программе: Шуберт, Райх
3 октября, 19.00
К 145-летию со дня основания класса арфы Московской консерватории
Концерты для арфы с оркестром
Камерный оркестр Факультета исторического
и современного исполнительского искусства
Дирижёр – Олег ХУДЯКОВ
Анастасия АЛФЁРОВА, Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА, Элина МОРУЗ,
Ника РЯБЧИНЕНКО, Лилиана САФИХАНОВА, Мария ФЁДОРОВА,
Олеся ХУДОЛЕЙ (арфа)
Мария АЛИХАНОВА, Ева БРЕННЕР (флейта)В программе: Бах, Моцарт, Глиэр
5 октября, 14.00
Концерт-презентация сборника
«Музыка М. Глинки в зеркале органной интерпретации»
К 215-летию со дня рождения М.И. Глинки
Дмитрий ДИАНОВ, Александра МАКСИМОВА, Олеся КРАВЧЕНКО,
Владимир СКОМОРОХОВ, Екатерина БЕЛОВА (орган)
Ангелина АНТОНОВА (флейта)
Ирина ЯКУБОВСКАЯ (сопрано)
Эльмира ХЕЧИКЯН (скрипка)В программе: Глинка, Шебалин, Кабалевский, Шостакович, Эшпай, Щедрин, Агафонников, Бобылёв, Дианов
5 октября, 19.00
Юбилейный концерт
Александр МНДОЯНЦ (фортепиано) (к 70-летию)
В концерте принимают участие –
Александр ВИННИЦКИЙ (скрипка)
Никита МНДОЯНЦ (фортепиано)В программе: Моцарт, Шуберт, Мндоянц
6 октября, 14.00
Абонемент №37
«ОРГАННАЯ АКАДЕМИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»
профессор А.А. Паршин рассказывает…
«И.С. Бах сквозь призму времени»
«И.С. Бах. Юность гения»Елена ЦЫБКО, Екатерина СПИРКИНА, Марина БАДМАЕВА (орган)
6 октября, 19.00
Абонемент №30 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
Концерт I
Евгений ЯКОВЛЕВ (флейта), Андрей КОНОПЛЯННИКОВ (гобой)
Михаил БЕЗНОСОВ (кларнет), Михаил УРМАН (фагот)
Валерий ЖАВОРОНКОВ (валторна)
Анна ГЕНЮШЕНЕ, Олег ХУДЯКОВ, Алексей КУРБАТОВ,
Арсений ТАРАСЕВИЧ-НИКОЛАЕВ, Лукас ГЕНЮШАС,
Наиль МАВЛЮДОВ (волны Мартено)
Деннис ГАСАНОВ, Роман ВИКУЛОВ, Фёдор БЕЗНОСИКОВ, Даниил КОГАН (скрипка)
Сергей ПОЛТАВСКИЙ, Каролина ЭРРЕРА, Александр ТАТАРИНОВ (альт)
Михаил КАЛАШНИКОВ, Александр КАСТРО-БАЛЬБИ (виолончель)В программе: Шёнберг, Мессиан, Васкс, Вышнеградский
7 октября, 19.00
Абонемент №23
«ШОПЕНИАНА»
Филипп КОПАЧЕВСКИЙ (фортепиано)В программе: Шопен
8 октября, 19.00
Абонемент №34
«BRASS-DAYS 2019»
IX Международный музыкальный фестиваль медного духового искусства
Российский роговой оркестр
Дирижёр – Сергей ПОЛЯНИЧКО
Владислав ЛАВРИК (труба)
В концерте принимает участие –
Fortress Brass Quintet, СШАВ программе: Каччини, Бах, Моцарт, Бетховен, Россини, Р. Штраус, Равель, Пьяццолла
9 октября, 19.00
Юбилейный классный вечерпрофессора А.А. МНДОЯНЦА (фортепиано)
11 октября, 19.00
Абонемент №8
«К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА НАУМОВА»
В рамках «Года театра в России»
Музыка и театр
Андрей ДИЕВ (фортепиано)В программе: Бетховен, Шопен, Дебюсси, Прокофьев, Шостакович, Арзуманов
12 октября, 19.00
Абонемент №33
«ТРИО ГРИГОРИЯ ФАЙНА.»
«Исключительно для моих друзей»
«Хиты джаза»
Григорий ФАЙН (фортепиано)
Игорь КОНДУР (контрабас)
Юрий ПРОПАЛОВ (ударные)
Специальный гость – Дмитрий ТОЛПЕГОВ (тромбон)В программе: Гершвин, Янг, Лэйн, Грин, Тизол, Паркер, Лоссер, Монтгомери, Файн,. Хатч, Кармайкл, Паркер, Дорэм
13 октября, 14.00
Абонемент №38
«БЕТХОВЕН. СОБРАНИЕ ФОРТЕПИАННЫХ СОЧИНЕНИЙ»
Цикл из 12 концертов
Воскресный дневной абонементРувим ОСТРОВСКИЙ (фортепиано)
13 октября, 19.00
Вечер вокального факультета
14 октября, 19.00
Фестиваль «ПОСВЯЩЕНИЕ ВИКТОРУ МЕРЖАНОВУ»
К 100-летию со дня рождения
Михаил ЛИДСКИЙ, Наталия ДЕЕВА
Михаил ОЛЕНЕВ, Борис ЛЕВАНТОВИЧ, Германия
ЧЖАО ИЧЖАО, КИТАЙ, Михаил НИКЕШИЧЕВ
Александр МАЛКУС, Михаил РЫБА
Михаил КОВАЛЕВ, Джульяна СЛЕПЦОВА, Австрия
Николай ПЕСТОВ
Юбилейный авторский концертЛеонид БОБЫЛЁВ (к 70-летию)
16 октября, 19.00
Абонемент №9
«И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА»
«И.С. Бах: годы учения»
Татьяна ЗЕНАИШВИЛИ (орган, клавесин, верджинел-октавино)В программе: Фрескобальди, Фробергер, Керль, Пахельбель, Бём, Бах
17 октября, 19.00
Концерт в рамках конференции
«Синестезия: межсенсорные аспекты познавательной деятельности в науке и искусстве»19 октября, 14.00
Кафедра концертмейстерского искусства
19 октября, 19.00
Абонемент №29
«ОРКЕСТРОВАЯ ПАЛИТРА»
В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея
Сеульский камерный оркестр «J.K.»
Дирижёр – ЖОЗЕФ ЫЙ МИЁНГ КИМ
Сергей КРАВЧЕНКО (скрипка)
ХАН ЫН ЧЖУ (скрипка), Р. Корея
ЮМИН ЛИ (скрипка), Р. Корея
ЧАНХО ЛИМ (скрипка), Р. КореяВ программе: Вивальди, Сарасате, Респиги, Джи Су Ли, Чайковский
20 октября, 19.00
Абонемент №19 «CELLISSIMO»
Сергей СЛОВАЧЕВСКИЙ (виолончель)
Партия фортепиано – Сергей КУЗНЕЦОВВ программе: Бетховен, Брамс, Дебюсси
21 октября, 19.00
Абонемент №21
«ВОКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
«Чайковский на все времена»
Шедевры камерно-вокальной лирики
Альбина ЛАТИПОВА (сопрано)
Игорь ГОЛОВАТЕНКО (баритон)
Богдан ВОЛКОВ (тенор)Партия фортепиано – Станислав ДЯЧЕНКО
23 октября, 19.00
Абонемент №17
«Сергей ДОРЕНСКИЙ приглашает...»
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ (фортепиано)В программе: Д. Скарлатти, Мусоргский, Стравинский
24 октября, 19.00
Абонемент №34
IX Международный музыкальный фестиваль медного духового искусства «BRASS-DAYS 2019»
Тульский филармонический симфонический оркестр
Дирижёр и солист – Владислав ЛАВРИК (труба)
Сергей ЕЛЕЦКИЙ (кларнет)
Жасулан АБДЫКАЛЫКОВ (труба)
Алексей ЛОБИКОВ (тромбон)Фёдор ШАГОВ (туба)
25 октября, 19.00
Абонемент №10 «ОРГАН+»
«Баталия? Кансьон!»
Елена КЕЙЛИНА (орган)
Филипп НОДЕЛЬ (гобой)
Сергей ФИЛЬЧЕНКО (скрипка)
Регина ШТЕЙНМАН (скрипка, альт)В программе: Бруна, де Сола, Кабанильес, де Араухо, Нарваес, Санс, Ладесма, Вивальди, Аноним (XVII век, Испания)
26 октября, 19.00
Абонемент №27 «СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО»
Цикл I
Максим ФЕДОТОВ (скрипка)
Галина ПЕТРОВА (фортепиано)В программе: Бетховен, Вагнер, Верди, Гуно, Брамс, Исакова
27 октября, 19.00
XI Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментахОткрытие
28 октября, 14.00
XI Международный конкурс исполнителей и духовых и ударных инструментахКонкурсные прослушивания
28 октября, 19.00
Юбилейный авторский вечерТатьяна ЧУДОВА
29 октября, 10.00
XI Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментахКонкурсные прослушивания
29 октября, 19.00
Абонемент №20
«Эдуард ГРАЧ представляет…»
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)Александр ГИНДИН (фортепиано)
30 октября, 14.00
XI Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментахКонкурсные прослушивания
30 октября, 19.00
К 70-летию Александра МНДОЯНЦА
Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано)
Юрий БОГДАНОВ (фортепиано)
Арсений ТАРАСЕВИЧ-НИКОЛАЕВ (фортепиано)
Государственная капелла Москвы им. В. Судакова
Дирижёр – Анатолий СУДАКОВВ программе: Гендель, Бах, Мендельсон, Шуман, Рахманинов, Рябов
31 октября, 14.00
XI Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментахКонкурсные прослушивания
31 октября, 19.00
Кафедра виолончели и контрабаса
|
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
|
1
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра медных духовых и ударных инструментов
Концерт студентов и ассистентов-стажёров
|
2
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора И.В. ОСИПОВОЙ
(фортепиано, концертмейстерское искусство)
|
3
Четверг
19.00
|
ФЕСТИВАЛЬ К 90-ЛЕТИЮ ДЖОРДЖА КРАМА
Екатерина КИЧИГИНА (сопрано)
Мария КОЖАРИНА (флейта-пикколо)
Георгий АБРОСОВ (флейта, альтовая флейта)
Мария РУБИНШТЕЙН (флейта)
Мария ФЁДОРОВА (арфа), Мона ХАБА (фортепиано)
Михаил ДУБОВ (фортепиано), Андрей НИКИТИН (ударные)
Андрей ВИННИЦКИЙ (ударные), Марат БАЙМУХАМЕТОВ (ударные)
В программе: Крам
|
4
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
К 85-летию Юрия Суреновича АЙРАПЕТЯНА (фортепиано)
Десислава БОБРИНА, Сона АРШАКЯН
Анна РАХМАНОВА, Десислава БОБРИНА
Зара АМБАРЦУМЯН, Карина ПОГОСБЕКОВА
Армен МАНАСЯН, Маргарита МУЗЫЧЕНКО
Елена ЛЕЛИДИС, Екатерина ЛЕДЕНЁВА (фортепиано)
В программе: Бетховен, Шопен, Шуман, Глинка, Глинка – Балакирев, Чайковский – Плетнёв, Рахманинов, Бабаджанян, Багдасарян, Чаушян
|
5
Суббота
20.00
|
Мультимедийный концерт «Prelude&fuga»
Бенджамин СКЕППЕР
|
6
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №45
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАРНАС»
«Антонио Вивальди и его современники»
Ансамбль «Telemann Consort»
Руководитель и солист – Валерий ПРОШУТИНСКИЙ (флейта)
Светлана СУМАЧЕВА (сопрано)
Екатерина МОЧАЛОВА (мандолина)
Михаил ШТАНЬКО (гобой)
Александр ПОСИКЕРА (фагот)
Глеб ПРОШУТИНСКИЙ (скрипка)
В программе: Паизиелло, Перголези, Бах, Телеман, Фиоренца
|
7
Понедельник
19.00
|
Проект «Возрождение русской оперной классики»
А. Аренский – Опера «Рафаэль»
Музыкальные сцены из эпохи Возрождения
К 125-летию со дня премьеры
Анастасия БЕЛУКОВА (сопрано)
Чингис АЮШЕЕВ (тенор)
Владимир ДМИТРУК (тенор)
Михаил ГОЛОВУШКИН (бас)
Камерный хор Московской консерватории
Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр-постановщик – Феликс КОРОБОВ
Автор идеи и руководитель проекта –
Ирина СКВОРЦОВА
|
8
Вторник
19.00
|
Юбилейные концерты
в честь 70-летия ректора Московской консерватории,
профессора А.С. СОКОЛОВА
Мона ХАБА (фортепиано)
Наталия ЧЕРКАСОВА (фортепиано)
Игорь КЕФАЛИДИ (электроника)
Александр ПЕТТАЙ, Ян КАЛБЕРЗИН (видео)
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Сергей АКИМОВ
В программе: Айвз, Гризе, Стравинский, Кефалиди, Тарнопольский
|
9
Среда
19.00
|
Юбилейные концерты
в честь 70-летия ректора Московской консерватории,
профессора А.С. СОКОЛОВА
Камерный хор Московской консерватории
Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
|
10
Четверг
19.00
|
Абонемент №42
БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДВОЙНАЯ ТРОСТЬ»
Андрей РУБЦОВ (гобоист, дирижёр, композитор)
Авторский вечер
Владислав ВРУБЛЕВСКИЙ, Эмиль МИРОСЛАВСКИЙ,
Алексей КОНОПЛЯННИКОВ, Светлана УСАЧЕВА,
Ольга ГОТОВЦЕВА, Софья БЕЛЯЕВА (гобой)
Валерий ПОПОВ, Анастасия БАТРАКОВА (фагот)
Зоя ВЯЗОВСКАЯ (флейта)
Лолита ЦАЛИКОВА (фортепиано)
Квинтет «Modus Vivendi»:
Виктор ХОТУЛЕВ (флейта), Анастасия ТАБАНКОВА (гобой)
Николай АГЕЕВ (кларнет), Илья КАШТАН (фагот)
Дмитрий КУЗНЕЦОВ (валторна)
«Московский духовой квинтет»:
Ирина СТАЧИНСКАЯ (флейта), Евгений ИВАНОВ-РОЩИН (гобой)
Дмитрий ЛИМАНЦЕВ (кларнет), Андрей СНЕГИРЕВ (фагот)
Артур АРЗУМАНОВ (валторна)
Камерный оркестр «Fragmenti di Mosca»
Дирижёр – Андрей РУБЦОВ
|
11
Пятница
19.00
|
Абонемент №43
«РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
Клара ШУМАН, Фанни МЕНДЕЛЬСОН, Альма МАЛЕР и окружение
Вечер 1
К 200-летию Клары Вик-Шуман
Яна ИВАНИЛОВА (сопрано)
Юрий МАРТЫНОВ, Михаил ДУБОВ, Екатерина ДЕРЖАВИНА (фортепиано)
В программе: Шуман, Вик-Шуман, Брамс
|
12
Суббота
14.00
|
«СТАМ-ФЕСТИВАЛЬ 2019»
Конкурс композиторов
|
12
Суббота
19.00
|
Абонемент №41
«КЛАВИРНАЯ АНТОЛОГИЯ ЙОЗЕФА ГАЙДНА»
Ольга МАРТЫНОВА (клавесин, хаммерклавир)
|
13
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №52
«ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ СКАЗОК»
Сказки Ганса Христиана Андерсена
«Принцесса на горошине»
Хореография – Наталия КАЙДАНОВСКАЯ
Ансамбль «Musica Tempora»
Руководитель – Дарья БОРКОВСКАЯ
Барочный танец – Дарья ГУЩА
Танцевальный ансамбль студентов ФИСИИ «The Time of Dance»,
Руководитель – Наталия КАЙДАНОВСКАЯ
Инструментальный ансамбль ФИСИИ
Ансамбль п/у Фёдора Строганова
Чтецы и ведущие: Максим ЯКИМОВ, Виктория ЗАХАРОВА
|
13
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №46
«КАМЕРНАЯ МУЗЫКА В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЁН»
М.И. Глинка. К 215-летию со дня рождения
А.Г. Рубинштейн. К 190-летию со дня рождения
Ариадна АНЧЕВСКАЯ, Мария ЛАЗАРЕВА (скрипка)
Екатерина МАРКОВА (альт)
Феликс КОРОБОВ, Наталья КИСЛИЦЫНА (виолончель)
Михаил ШЕВНИН (контрабас)
Ирина КРАСОТИНА (фортепиано)
Сергей ЖУРАВЕЛЬ (флейта)
Николай АГЕЕВ (кларнет), Илья КАШТАН (фагот),
Филипп КОРОЛЬКОВ (валторна), Мария ФЁДОРОВА (арфа)
В программе: Глинка, А. Рубинштейн
|
14
Понедельник
19.00
|
Абонемент №48
«ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Посвящение Лучано Паваротти
Ирина ОКНИНА (сопрано)
Олег КУЛЬКО (тенор)
Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано)
Партия фортепиано – Елена САВЕЛЬЕВА
В программе: Верди, Бизе. Масканьи, Сен-Санс, Чилеа, Пуччини, неаполитанские песни
|
15
Вторник
19.00
|
Концерт в рамках Международной научно-публицистической конференции
«Музыкальная журналистика в информационном веке»
К юбилею газет Московской консерватории
«Российский музыкант» и «Трибуна молодого журналиста»
|
16
Среда
19.00
|
Абонемент №44
«ВИОЛОНЧЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Игорь ГАВРЫШ (виолончель)
Людмила ДАРАСЕЛИЯ (фортепиано)
В программе: Бетховен, Брамс, Кодаи, Хиндемит, Эллингтон, Подгайц
|
17
Четверг
19.00
|
Абонемент №40
«MOZARTFESTSPIELE»
К 300-летию со дня рождения ЛЕОПОЛЬДА МОЦАРТА
Оркестр факультета исторического
и исполнительского современного искусства
Дирижёр – Иван ВЕЛИКАНОВ
Ольга КОЛОСОВА, Марина КАТАРЖНОВА (скрипка)
Александра МАМАЕВА (альт)
Дмитрий ЛИХАЧЁВ (виолончель)
Дарья ВОЛОБУЕВА (хаммерклавир)
Елизавета МИЛЛЕР (фортепиано)
В программе: Л. Моцарт, В.А. Моцарт
|
18
Пятница
19.00
|
Инструментальные концерты
Барочная капелла «Золотой век»:
Фатима ЛАФИШЕВА (барочная скрипка)
Елена ЛЕНДОВА (барочная скрипка)
Мария УСПЕНСКАЯ (клавесин)
Алексей ШЕВЧЕНКО (клавесин)
Александр ГОРБУНОВ (альт)
Руководитель и солист –
Александр ЛИСТРАТОВ (барочная виолончель)
В программе: В.Ф. Бах, Гайдн, Дюпор
|
19
Суббота
14.00
|
Факультет исторического и современного
исполнительского искусства
Концерт студентов и ассистентов-стажёров
|
20
Воскресенье
19.00
|
Концерт в рамках конференции
«Синестезия: межсенсорные аспекты
познавательной деятельности в науке и искусстве»
|
21
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра инструментовки
К 100-летию со дня рождения К.С. ХАЧАТУРЯНА (1920 – 2011)
|
22
Вторник
19.00
|
XVI Международный фестиваль современной музыки
«МОСКОВСКИЙ ФОРУМ»
Свободные радикалы
Концерт 1
Ансамбль Студия новой музыки
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
Алексей СЫСОЕВ (рояль, шаговые моторы)
Владимир ГОРЛИНСКИЙ (гитара)
Дарья ЗВЕЗДИНА (альт)
Дмитрий БУРЦЕВ (аккордеон)
Василиса ФИЛАТОВА (скрипка)
В программе: Аблингер, Ланг, Дорохов, Бурцев, Поляков, Широков, Звездина, Сысоев
|
23
Среда
19.00
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Концерт отменён
|
XVI Международный фестиваль современной музыки
«МОСКОВСКИЙ ФОРУМ»
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Концерт отменён
|
24
Четверг
19.00
|
XVI Международный фестиваль современной музыки
«МОСКОВСКИЙ ФОРУМ»
Eroica – Erotica
Конструкция и деконструкция чувств
Концерт 1
*Возрастное ограничение 18+
Мануэль ЗУРРИЯ (флейта), Италия
Дарио КАЛЬДЕРОНЕ (контрабас), Нидерланды
Николай ПОПОВ (электроника)
Надежда МЕЙЕР (сопрано)
Режиссёр – Алексей СМИРНОВ
Камерный хор Московской консерватории
Руководитель – Александр СОЛОВЬЁВ
«Студия новой музыки»
Дирижёр – Сергей АКИМОВ
Видеохудожник – Александр ПЛАХИН
В программе: Шеффер, Анри, Буссотти, Шульхоф, Хаас, Кагель, Сюмак, Бочихина, Попов
|
25
Пятница
19.00
|
XVI Международный фестиваль современной музыки
«МОСКОВСКИЙ ФОРУМ»
Eroica – Erotica
Конструкция и деконструкция чувств
Концерт 2
Стефан ГИНЗБУРГ (фортепиано), Бельгия
Алек ХОЛЛ (электроника), Канада
Владимир ГОРЛИНСКИЙ (голос)
Алексей НАДЖАРОВ (электроника)
В программе: Принс, Холл, Горлинский
|
26
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра сочинения
Концерт из сочинений студентов и ассистентов-стажёров кафедры
|
26
Суббота
19.00
|
XVI Международный фестиваль современной музыки
«МОСКОВСКИЙ ФОРУМ»
Локальное — глобальное
Сахиб ПАША-ЗАДЕ (тар)
«Студия новой музыки»
Дирижёр – Сергей АКИМОВ
В программе: Коуэлл, Ланг, Хоссейни, Ф. Караев, Гущан
|
28
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Е.И. КУЗНЕЦОВОЙ (фортепиано)
|
29
Вторник
19.00
|
«АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
В КАМЕРНЫХ ЗАЛАХ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»
Ансамбль солистов
Азербайджанского государственного симфонического оркестра
под управлением Фуада ИБРАГИМОВА
Фарида МАМЕДОВА (сопрано)
|
30
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Классы профессора А.З. БОНДУРЯНСКОГО,
доцентов И.В. КРАСОТИНОЙ, Н.А. РУБИНШТЕЙН,
преподавателя М.В. ПУРЫЖИНСКОГО (камерный ансамбль)
|
31
Четверг
19.00
|
Абонемент №50
«ЦИМБАЛЫ И ГИТАРА»
Десять струн
Даниель БОЛЬШОЙ (гитара), Канада
Левон АМБАРЦУМЯН (скрипка)
В программе: Шуберт, де Фалья, Пьяццолла, Подгайц
|
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ Н.Я. МЯСКОВСКОГО
|
4
Пятница
19.00
|
Камерный вечер
Владимир ТАЛАНОВ (скрипка)
Аркадий БОГОЯВЛЕНСКИЙ (виолончель)
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ (фортепиано)
В программе: Чайковский, Стравинский, Прокофьев
|
5
Суббота
19.00
|
Абонемент №58
«ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»
Руководитель – Наталия ГИЛЯРОВА
Песни Калужской области
Из коллекции НЦНМ имени К.В. Квитки
|
6
Воскресенье
14.00
|
ФЕСТИВАЛЬ К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЖОРДЖА КРАМА
Дмитрий БАТАЛОВ (фортепиано)
Эндрю ТОМАС (фортепиано)
САЯКА ТАКАХАСИ (фортепиано)
Екатерина ДУБРАВСКАЯ (орган)
Георгий АБРОСОВ (флейта)
Виктор СЫЧ (ударные)
В программе: Крам, Томас
|
6
Воскресенье
19.00
|
XXI Международный фестиваль «ДУША ЯПОНИИ»
«Листья слов осени»
КОХЭЙ СИМИДЗУ (сякухати)
Солисты ансамбля японской музыки «Wa-On»
и учащиеся класса японской музыки Московской консерватории
|
7
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Константин ХАЧИКЯН (фортепиано)
В программе: Шопен, Шуман, Равель, Скрябин
|
8
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Андрей АНОХИН (фортепиано)
|
11
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Деннис ГАСАНОВ (скрипка)
|
12
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Александра ТАМБОВЦЕВА (клавесин, старинный камерный ансамбль)
|
13
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №56
«ORGAN & VOCE»
Марина ВОИНОВА (орган)
Юлия ЛАБИНСКАЯ (сопрано)
Детское отделение Московского синодального хора
Дирижёр — Наталья АСМУС
Вокальный квартет «Ludus Sonorum»
Руководитель — Татьяна ПОНИКАРОВСКАЯ
В программе: Глинка, Кюи, Римский-Корсаков, Танеев
|
18
Пятница
19.00
|
Вечер фортепианной музыки
Михаил МИШИН
В программе: Моцарт, Шопен, Шуман, Дебюсси
|
20
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №59
«И ОБРАЗ МИРА, В ЗВУКЕ ЯВЛЕННЫЙ»
(Дневной абонемент для детей и родителей)
Ведущие цикла:
пианистка и музыковед Нино БАРКАЛАЯ
композитор и пианист Иван СОКОЛОВ
В концертах принимают участие –
учащиеся ДМШ Академического музыкального училища
при Московской консерватории
преподаватели и студенты Московской консерватории
В программе: Бах, Л. Моцарт, Моцарт
|
20
Воскресенье
19.00
|
XXI Международный фестиваль «ДУША ЯПОНИИ»
|
22
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Межфакультетская кафедра фортепиано
Классы профессоров В.Л. ГИНЗБУРГА, Н.Д. ВИНОГРАДОВОЙ
|
23
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Николай КУЗНЕЦОВ (фортепиано)
|
24
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Василий ЗАБОЛОТНИЙ (фортепиано)
|
25
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
«ВСТРЕЧИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ»
Ведущая – профессор И.А. СКВОРЦОВА
|
26
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Юрий ВАСИЛЕВСКИЙ (скрипка)
|
27
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
ВЭЙ СЯО СЯО (фортепиано)
|
27
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №55
«АНТОЛОГИЯ КОРНЕТА»
«Создатели петербургской школы корнета»
Ведущий цикла – профессор В.В. Березин
Леонид ГУРЬЕВ (труба)
Партия фортепиано – Екатерина ИВАНОВА
|
28
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Ольга КАТАЛИКОВА (фортепиано)
|
30
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Алиса ЗОЛОТАРЁВА (флейта)
|
31
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Полина КРЫМСКАЯ (фортепиано)
Комментарии