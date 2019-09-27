1 Вторник 19.00 Цена билета 100 р. Кафедра медных духовых и ударных инструментов Концерт студентов и ассистентов-стажёров



2 Среда 19.00 Цена билета 100 р. Класс профессора И.В. ОСИПОВОЙ (фортепиано, концертмейстерское искусство)



3 Четверг 19.00 ФЕСТИВАЛЬ К 90-ЛЕТИЮ ДЖОРДЖА КРАМА Екатерина КИЧИГИНА (сопрано) Мария КОЖАРИНА (флейта-пикколо) Георгий АБРОСОВ (флейта, альтовая флейта) Мария РУБИНШТЕЙН (флейта) Мария ФЁДОРОВА (арфа), Мона ХАБА (фортепиано) Михаил ДУБОВ (фортепиано), Андрей НИКИТИН (ударные) Андрей ВИННИЦКИЙ (ударные), Марат БАЙМУХАМЕТОВ (ударные) В программе: Крам

4 Пятница 19.00 Цена билета 100 р. К 85-летию Юрия Суреновича АЙРАПЕТЯНА (фортепиано) Десислава БОБРИНА, Сона АРШАКЯН Анна РАХМАНОВА, Десислава БОБРИНА Зара АМБАРЦУМЯН, Карина ПОГОСБЕКОВА Армен МАНАСЯН, Маргарита МУЗЫЧЕНКО Елена ЛЕЛИДИС, Екатерина ЛЕДЕНЁВА (фортепиано) В программе: Бетховен, Шопен, Шуман, Глинка, Глинка – Балакирев, Чайковский – Плетнёв, Рахманинов, Бабаджанян, Багдасарян, Чаушян

5 Суббота 20.00 Мультимедийный концерт «Prelude&fuga» Бенджамин СКЕППЕР



6 Воскресенье 14.00 Абонемент №45 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАРНАС» «Антонио Вивальди и его современники» Ансамбль «Telemann Consort» Руководитель и солист – Валерий ПРОШУТИНСКИЙ (флейта) Светлана СУМАЧЕВА (сопрано) Екатерина МОЧАЛОВА (мандолина) Михаил ШТАНЬКО (гобой) Александр ПОСИКЕРА (фагот) Глеб ПРОШУТИНСКИЙ (скрипка) В программе: Паизиелло, Перголези, Бах, Телеман, Фиоренца

7 Понедельник 19.00 Проект «Возрождение русской оперной классики» А. Аренский – Опера «Рафаэль» Музыкальные сцены из эпохи Возрождения К 125-летию со дня премьеры Анастасия БЕЛУКОВА (сопрано) Чингис АЮШЕЕВ (тенор) Владимир ДМИТРУК (тенор) Михаил ГОЛОВУШКИН (бас) Камерный хор Московской консерватории Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ Камерный оркестр Московской консерватории Дирижёр-постановщик – Феликс КОРОБОВ Автор идеи и руководитель проекта – Ирина СКВОРЦОВА

8 Вторник 19.00 Юбилейные концерты в честь 70-летия ректора Московской консерватории, профессора А.С. СОКОЛОВА Мона ХАБА (фортепиано) Наталия ЧЕРКАСОВА (фортепиано) Игорь КЕФАЛИДИ (электроника) Александр ПЕТТАЙ, Ян КАЛБЕРЗИН (видео) Ансамбль «Студия новой музыки» Дирижёр – Сергей АКИМОВ В программе: Айвз, Гризе, Стравинский, Кефалиди, Тарнопольский

9 Среда 19.00

Юбилейные концерты в честь 70-летия ректора Московской консерватории, профессора А.С. СОКОЛОВА Камерный хор Московской консерватории Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ Камерный оркестр Московской консерватории Дирижёр – Феликс КОРОБОВ

10 Четверг 19.00

Абонемент №42 БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДВОЙНАЯ ТРОСТЬ» Андрей РУБЦОВ (гобоист, дирижёр, композитор) Авторский вечер Владислав ВРУБЛЕВСКИЙ, Эмиль МИРОСЛАВСКИЙ, Алексей КОНОПЛЯННИКОВ, Светлана УСАЧЕВА, Ольга ГОТОВЦЕВА, Софья БЕЛЯЕВА (гобой) Валерий ПОПОВ, Анастасия БАТРАКОВА (фагот) Зоя ВЯЗОВСКАЯ (флейта) Лолита ЦАЛИКОВА (фортепиано) Квинтет «Modus Vivendi»: Виктор ХОТУЛЕВ (флейта), Анастасия ТАБАНКОВА (гобой) Николай АГЕЕВ (кларнет), Илья КАШТАН (фагот) Дмитрий КУЗНЕЦОВ (валторна) «Московский духовой квинтет»: Ирина СТАЧИНСКАЯ (флейта), Евгений ИВАНОВ-РОЩИН (гобой) Дмитрий ЛИМАНЦЕВ (кларнет), Андрей СНЕГИРЕВ (фагот) Артур АРЗУМАНОВ (валторна) Камерный оркестр «Fragmenti di Mosca» Дирижёр – Андрей РУБЦОВ

11 Пятница 19.00

Абонемент №43 «РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» Клара ШУМАН, Фанни МЕНДЕЛЬСОН, Альма МАЛЕР и окружение Вечер 1 К 200-летию Клары Вик-Шуман Яна ИВАНИЛОВА (сопрано) Юрий МАРТЫНОВ, Михаил ДУБОВ, Екатерина ДЕРЖАВИНА (фортепиано) В программе: Шуман, Вик-Шуман, Брамс

12 Суббота 14.00 «СТАМ-ФЕСТИВАЛЬ 2019» Конкурс композиторов



12 Суббота 19.00 Абонемент №41 «КЛАВИРНАЯ АНТОЛОГИЯ ЙОЗЕФА ГАЙДНА» Ольга МАРТЫНОВА (клавесин, хаммерклавир)

13 Воскресенье 14.00

















Абонемент №52 «ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ СКАЗОК» Сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине» Хореография – Наталия КАЙДАНОВСКАЯ Ансамбль «Musica Tempora» Руководитель – Дарья БОРКОВСКАЯ Барочный танец – Дарья ГУЩА Танцевальный ансамбль студентов ФИСИИ «The Time of Dance», Руководитель – Наталия КАЙДАНОВСКАЯ Инструментальный ансамбль ФИСИИ Ансамбль п/у Фёдора Строганова Чтецы и ведущие: Максим ЯКИМОВ, Виктория ЗАХАРОВА

13 Воскресенье 19.00



Абонемент №46 «КАМЕРНАЯ МУЗЫКА В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЁН» М.И. Глинка. К 215-летию со дня рождения А.Г. Рубинштейн. К 190-летию со дня рождения Ариадна АНЧЕВСКАЯ, Мария ЛАЗАРЕВА (скрипка) Екатерина МАРКОВА (альт) Феликс КОРОБОВ, Наталья КИСЛИЦЫНА (виолончель) Михаил ШЕВНИН (контрабас) Ирина КРАСОТИНА (фортепиано) Сергей ЖУРАВЕЛЬ (флейта) Николай АГЕЕВ (кларнет), Илья КАШТАН (фагот), Филипп КОРОЛЬКОВ (валторна), Мария ФЁДОРОВА (арфа) В программе: Глинка, А. Рубинштейн

14 Понедельник 19.00

Абонемент №48 «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» Посвящение Лучано Паваротти Ирина ОКНИНА (сопрано) Олег КУЛЬКО (тенор) Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано) Партия фортепиано – Елена САВЕЛЬЕВА В программе: Верди, Бизе. Масканьи, Сен-Санс, Чилеа, Пуччини, неаполитанские песни

15 Вторник 19.00

Концерт в рамках Международной научно-публицистической конференции «Музыкальная журналистика в информационном веке» К юбилею газет Московской консерватории «Российский музыкант» и «Трибуна молодого журналиста»

16 Среда 19.00

Абонемент №44 «ВИОЛОНЧЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» Игорь ГАВРЫШ (виолончель) Людмила ДАРАСЕЛИЯ (фортепиано) В программе: Бетховен, Брамс, Кодаи, Хиндемит, Эллингтон, Подгайц

17 Четверг 19.00

Абонемент №40 «MOZARTFESTSPIELE» К 300-летию со дня рождения ЛЕОПОЛЬДА МОЦАРТА Оркестр факультета исторического и исполнительского современного искусства Дирижёр – Иван ВЕЛИКАНОВ Ольга КОЛОСОВА, Марина КАТАРЖНОВА (скрипка) Александра МАМАЕВА (альт) Дмитрий ЛИХАЧЁВ (виолончель) Дарья ВОЛОБУЕВА (хаммерклавир) Елизавета МИЛЛЕР (фортепиано) В программе: Л. Моцарт, В.А. Моцарт

18 Пятница 19.00 Инструментальные концерты Барочная капелла «Золотой век»: Фатима ЛАФИШЕВА (барочная скрипка) Елена ЛЕНДОВА (барочная скрипка) Мария УСПЕНСКАЯ (клавесин) Алексей ШЕВЧЕНКО (клавесин) Александр ГОРБУНОВ (альт) Руководитель и солист – Александр ЛИСТРАТОВ (барочная виолончель) В программе: В.Ф. Бах, Гайдн, Дюпор

19 Суббота 14.00 Факультет исторического и современного исполнительского искусства Концерт студентов и ассистентов-стажёров

20 Воскресенье 19.00 Концерт в рамках конференции «Синестезия: межсенсорные аспекты познавательной деятельности в науке и искусстве»

21 Понедельник 19.00 Цена билета 100 р. Кафедра инструментовки К 100-летию со дня рождения К.С. ХАЧАТУРЯНА (1920 – 2011)

22 Вторник 19.00 XVI Международный фестиваль современной музыки «МОСКОВСКИЙ ФОРУМ» Свободные радикалы Концерт 1 Ансамбль Студия новой музыки Дирижёр – Игорь ДРОНОВ Алексей СЫСОЕВ (рояль, шаговые моторы) Владимир ГОРЛИНСКИЙ (гитара) Дарья ЗВЕЗДИНА (альт) Дмитрий БУРЦЕВ (аккордеон) Василиса ФИЛАТОВА (скрипка) В программе: Аблингер, Ланг, Дорохов, Бурцев, Поляков, Широков, Звездина, Сысоев

23 Среда 19.00 !!!ВНИМАНИЕ!!! Концерт отменён XVI Международный фестиваль современной музыки «МОСКОВСКИЙ ФОРУМ» !!!ВНИМАНИЕ!!! Концерт отменён

24 Четверг 19.00 XVI Международный фестиваль современной музыки «МОСКОВСКИЙ ФОРУМ» Eroica – Erotica Конструкция и деконструкция чувств Концерт 1 *Возрастное ограничение 18+ Мануэль ЗУРРИЯ (флейта), Италия Дарио КАЛЬДЕРОНЕ (контрабас), Нидерланды Николай ПОПОВ (электроника) Надежда МЕЙЕР (сопрано) Режиссёр – Алексей СМИРНОВ Камерный хор Московской консерватории Руководитель – Александр СОЛОВЬЁВ «Студия новой музыки» Дирижёр – Сергей АКИМОВ Видеохудожник – Александр ПЛАХИН В программе: Шеффер, Анри, Буссотти, Шульхоф, Хаас, Кагель, Сюмак, Бочихина, Попов

25 Пятница 19.00 XVI Международный фестиваль современной музыки «МОСКОВСКИЙ ФОРУМ» Eroica – Erotica Конструкция и деконструкция чувств Концерт 2 Стефан ГИНЗБУРГ (фортепиано), Бельгия Алек ХОЛЛ (электроника), Канада Владимир ГОРЛИНСКИЙ (голос) Алексей НАДЖАРОВ (электроника) В программе: Принс, Холл, Горлинский

26 Суббота 14.00 Цена билета 100 р. Кафедра сочинения Концерт из сочинений студентов и ассистентов-стажёров кафедры





26 Суббота 19.00 XVI Международный фестиваль современной музыки «МОСКОВСКИЙ ФОРУМ» Локальное — глобальное Сахиб ПАША-ЗАДЕ (тар) «Студия новой музыки» Дирижёр – Сергей АКИМОВ В программе: Коуэлл, Ланг, Хоссейни, Ф. Караев, Гущан

28 Понедельник 19.00 Цена билета 100 р. Класс профессора Е.И. КУЗНЕЦОВОЙ (фортепиано)

29 Вторник 19.00 «АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ В КАМЕРНЫХ ЗАЛАХ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» Ансамбль солистов Азербайджанского государственного симфонического оркестра под управлением Фуада ИБРАГИМОВА Фарида МАМЕДОВА (сопрано)

30 Среда 19.00 Цена билета 100 р. Классы профессора А.З. БОНДУРЯНСКОГО, доцентов И.В. КРАСОТИНОЙ, Н.А. РУБИНШТЕЙН, преподавателя М.В. ПУРЫЖИНСКОГО (камерный ансамбль)

31 Четверг 19.00

Абонемент №50 «ЦИМБАЛЫ И ГИТАРА» Десять струн Даниель БОЛЬШОЙ (гитара), Канада Левон АМБАРЦУМЯН (скрипка) В программе: Шуберт, де Фалья, Пьяццолла, Подгайц

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ Н.Я. МЯСКОВСКОГО

4 Пятница 19.00 Камерный вечер Владимир ТАЛАНОВ (скрипка) Аркадий БОГОЯВЛЕНСКИЙ (виолончель) Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ (фортепиано) В программе: Чайковский, Стравинский, Прокофьев

5 Суббота 19.00 Абонемент №58 «ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» Руководитель – Наталия ГИЛЯРОВА Песни Калужской области Из коллекции НЦНМ имени К.В. Квитки

6 Воскресенье 14.00









ФЕСТИВАЛЬ К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЖОРДЖА КРАМА Дмитрий БАТАЛОВ (фортепиано) Эндрю ТОМАС (фортепиано) САЯКА ТАКАХАСИ (фортепиано) Екатерина ДУБРАВСКАЯ (орган) Георгий АБРОСОВ (флейта) Виктор СЫЧ (ударные) В программе: Крам, Томас

6 Воскресенье 19.00 XXI Международный фестиваль «ДУША ЯПОНИИ» «Листья слов осени» КОХЭЙ СИМИДЗУ (сякухати) Солисты ансамбля японской музыки «Wa-On» и учащиеся класса японской музыки Московской консерватории

7 Понедельник 19.00 Цена билета 100 р. Константин ХАЧИКЯН (фортепиано) В программе: Шопен, Шуман, Равель, Скрябин



8 Вторник 19.00 Цена билета 100 р. Андрей АНОХИН (фортепиано)

11 Пятница 19.00 Цена билета 100 р. Деннис ГАСАНОВ (скрипка)

12 Суббота 19.00 Цена билета 100 р. Александра ТАМБОВЦЕВА (клавесин, старинный камерный ансамбль)



13 Воскресенье 19.00



Абонемент №56 «ORGAN & VOCE» Марина ВОИНОВА (орган) Юлия ЛАБИНСКАЯ (сопрано) Детское отделение Московского синодального хора Дирижёр — Наталья АСМУС Вокальный квартет «Ludus Sonorum» Руководитель — Татьяна ПОНИКАРОВСКАЯ В программе: Глинка, Кюи, Римский-Корсаков, Танеев

18 Пятница 19.00 Вечер фортепианной музыки Михаил МИШИН В программе: Моцарт, Шопен, Шуман, Дебюсси

20 Воскресенье 14.00 Абонемент №59 «И ОБРАЗ МИРА, В ЗВУКЕ ЯВЛЕННЫЙ» (Дневной абонемент для детей и родителей) Ведущие цикла: пианистка и музыковед Нино БАРКАЛАЯ композитор и пианист Иван СОКОЛОВ В концертах принимают участие – учащиеся ДМШ Академического музыкального училища при Московской консерватории преподаватели и студенты Московской консерватории В программе: Бах, Л. Моцарт, Моцарт

20 Воскресенье 19.00 XXI Международный фестиваль «ДУША ЯПОНИИ»

22 Вторник 19.00 Цена билета 100 р. Межфакультетская кафедра фортепиано Классы профессоров В.Л. ГИНЗБУРГА, Н.Д. ВИНОГРАДОВОЙ

23 Среда 19.00 Цена билета 100 р. Николай КУЗНЕЦОВ (фортепиано)

24 Четверг 19.00 Цена билета 100 р. Василий ЗАБОЛОТНИЙ (фортепиано)



25 Пятница 19.00 Цена билета 100 р. «ВСТРЕЧИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ» Ведущая – профессор И.А. СКВОРЦОВА

26 Суббота 19.00 Цена билета 100 р. Юрий ВАСИЛЕВСКИЙ (скрипка)



27 Воскресенье 14.00 Цена билета 100 р. ВЭЙ СЯО СЯО (фортепиано)







27 Воскресенье 19.00 Абонемент №55 «АНТОЛОГИЯ КОРНЕТА» «Создатели петербургской школы корнета» Ведущий цикла – профессор В.В. Березин Леонид ГУРЬЕВ (труба) Партия фортепиано – Екатерина ИВАНОВА

28 Понедельник 19.00 Цена билета 100 р. Ольга КАТАЛИКОВА (фортепиано)



30 Среда 19.00 Цена билета 100 р. Алиса ЗОЛОТАРЁВА (флейта)