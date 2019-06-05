Московская консерватория имени П.И. Чайковского обновила репертуар на июнь
В Большом зале:
7 июня, пятница, 12.00
150-й выпуск Московской консерватории, торжественная церемония вручения дипломов
7 июня, пятница, вход по бесплатным билетам
150-й выпуск Московской консерватории
Концерт лучших выпускников 2019 года
В концерте также принимают участие –
Юрий БАШМЕТ (альт)
Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
Рубин АБДУЛЛИН (орган)
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Павел МИЛЮКОВ (скрипка)
Владислав ЛАВРИК (труба)
Яков КАЦНЕЛЬСОН (фортепиано)
Государственный квартет имени Бородина
Камерный хор Московской консерватории
Дирижёр – Александр Соловьев
10 июня, понедельник, 18.00
Концерт-спектакль «Любовь длиною в жизнь»
К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Женский симфонический оркестр
Дирижёр – Ксения ЖАРКО
Илзе ЛИЕПА (художественное слово)
Светлана ШИЛОВА (меццо-сопрано)
Владимир ГАПОНЦЕВ (гитара)
Максим ПУРЫЖИНСКИЙ (фортепиано)
11 июня, вторник, 19.00
II Музыкальный фестиваль «РОЖДЁННЫЕ РОССИЕЙ»
Ко Дню России
Владислав ЛАВРИК (труба)
Елена РЕВИЧ (скрипка)
Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка)
Фридрих ЛИПС (баян)
Камерный оркестр «Новая музыка»
Центра современной музыки Софии Губайдулиной (Казань)
Дирижёр – Анна ГУЛИШАМБАРОВА
Камерный оркестр современной музыки
«OPENSOUNDORCHESTRA»
Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ
В программе: Чайковский, Шостакович, Губайдулина, Шнитке, Артемьев, Рыбников
13 июня, четверг, 14.00
II Музыкальный фестиваль «РОЖДЁННЫЕ РОССИЕЙ»
Ко Дню России
Хор студентов Московской консерватории
Дирижёр – Рамис БАЙЧУРИН
Хор студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова
Дирижёр – Владимир КРАСОВ
Камерный хор Московской консерватории
Дирижёры – Ольга ЛОБАНОВА, Татьяна ГАВДУШ-ПОНИКАРОВСКАЯ
Пётр ФРОЛОВ-БАГРЕЕВ
В программе: Агопов, Буцко, Петухов, Подгайц, Слонимский, Шахиди, Россини, Пуленк, Шуберт, Рахманинов, Дегтярёв; обработки народных песен
30 июня, воскресенье, 19.00
Фестиваль симфонических и духовых оркестров «ЛЕТНИЙ ВАЛЬС»
Тульский филармонический симфонический оркестр
Дирижёр – Владислав ЛАВРИК
Дмитрий ШИШКИН (фортепиано)
В программе: Римский-Корсаков, Прокофьев
Комментарии