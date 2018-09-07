ИА «Ореанда-Новости». 13 сентября — особая дата в истории Московской консерватории, день её рождения. По традиции последних лет он отмечается праздничной программой Концертного симфонического оркестра Московской консерватории.



Художественным руководителем и главным дирижёром является Анатолий Левин.



Художественным руководителем и главным дирижёром является Анатолий Левин.

В этом году она также посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося скрипача, дирижёра, педагога Давида Ойстраха.



Его жизнь в течение 40 лет была тесно связана с Московской консерваторией, где Ойстрах начал вести класс скрипки в возрасте 26 лет и возглавлял скрипичную школу до 1974 года.





Исполнение Давида Ойстраха отличалось виртуозным владением инструментом, техническим мастерством. В его репертуар входили классические и романтические произведения от И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена и Р. Шумана до Б. Бартока, П. Хиндемита, С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича, а также произведения современных авторов, например, редко исполняемый Скрипичный концерт П. Хиндемита. С 1961 года активно выступал в качестве дирижёра, завоевав в этой области имя мастера.





Среди его учеников были его сын Игорь, победитель Первого конкурса имени Чайковского Валерий Климов, Виктор Пикайзен, Семён Снитковский, Олег Каган, Михаил Готсдинер, Леонарда Бруштейн, Леонид Фейгин, Лиана Исакадзе, Гидон Кремер, Олег Крыса и другие выдающиеся скрипачи. Ойстрах был бессменным председателем жюри в номинации “скрипка” на первых пяти конкурсах имени П.И. Чайковского - с 1958 по 1974 годы.





Один из последних воспитанников Ойстраха — Сергей Гиршенко, ныне профессор Московской консерватории, народный артист России, концертмейстер Госоркестра имени Е.Ф. Светланова. В память об Учителе он исполнит редко звучащую Шотландскую фантазию М. Бруха — сочинение ярко романтического строя, в котором композитор опирался на народные шотландские темы.



В XX веке её играли многие великие скрипачи, в том числе и Д. Ойстрах.





Симфонию № 2 Брамса часто называют “симфонией-идиллией”, так как её образы пронизаны светом, радостным принятием жизни. Это произведение как нельзя более соответствует торжественности юбилейной даты.





Концерт пройдёт в Большом зале Московской консерватории,



который является одной из крупнейших и самых значительных концертных площадок на территории Российской Федерации и во всём мире.