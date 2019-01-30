ИА "Ореанда-Новости". Московская государственная консерватория имени Чайковского представила мультимедийный проект «Биомеханика.NEXT». Премьера проекта состоится 1 февраля.

В рамках уникального проекта российских композиторов Алексндра Хубеева и Николая Попова традиционные музыкальные инструменты взаимодействуют с мультимедиа – видео, светом и электроникой. Сами исполнители при этом нередко выступают в непривычной роли, исполняя музыку на разных объектах и специально созданных инструментах, сообщает пресс-служба Московской государственной консерватории.

Предстоящий концерт станет логическим продолжением прошлых мультимедийных проектов Хубеева и Попова. Их презентация также состоялась в Рахманиновском зале Московской консерватории и в Московской филармонии.

В рамках концерта прозвучат выступления сольных артистов и ансамблей: «Студия Новой Музыки», «Московский ансамбль современной музыки» и ансамбль «Галерея актуальной музыки».

На сегодня Александр Хубеев и Николай Попов стали ведущими российскими композиторами, которые работают в сфере электроакустической музыки и мультимедиа. Их произведения звучат на именитых сценах и мировых фестивалях.

Александр Хубеев родился в 1986 году в Перми. В 2011 году закончил композиторский факультет МГК имени Чайковского, в 2014 году – аспирантуру этой консерватории. Хубеев – победитель конкурса молодых композиторов Gaudeamus.

Николай Попов также родился в 1986 году в городе Белебей. Окончил МГК в 2011 году, спустя три года окончил аспирантуру консерватории.

Московская государственная консерватория является одним из ведущих музыкальных вузов мира. Учебное заведение основано в 1866 году.