ИА «Ореанда-Новости» Видеоклипы и тексты песен музыкальной группы «Френдзона» несут опасность для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.

По информации ведомства уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в середине прошлого месяца попросила столичную прокуратуру рассмотреть вопрос о том, что клипы и песни группы «Френдзона» могут нести вред детям, а также угрожать их жизни и здоровью. Потяева попросила проконтролировать эту ситуацию, а также предложила запретить выступления группы в России.

В сообщении департамента говорится, что прокуратура уже направила копию обращения омбудсмена в правительство Москвы.