Мобильное приложение получило название «Васька и звездочка».Кроме этого в приложение загружены вопросы для проверки полученных знаний. Мобильное приложение будет интересно не только школьникам, но и взрослым.Стоит отметить, что приложением можно воспользоваться только на территории Музея космонавтики.