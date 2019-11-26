26.11.2019, 11:39
Московский Музей космонавтики запустил приложение с виртуальным гидом котом Васькой
ИА «Ореанда-Новости». Московский Музей космонавтики запустил приложение с виртуальным гидом котом Васькой, которое доступно для смартфонов на платформе Android.
Мобильное приложение получило название «Васька и звездочка». Кот способен не только помочь посетителям сориентироваться в музеи и его экспонатах, но и рассказать о космосе. Кроме этого в приложение загружены вопросы для проверки полученных знаний. Мобильное приложение будет интересно не только школьникам, но и взрослым.
Стоит отметить, что приложением можно воспользоваться только на территории Музея космонавтики.
Мобильное приложение получило название «Васька и звездочка». Кот способен не только помочь посетителям сориентироваться в музеи и его экспонатах, но и рассказать о космосе. Кроме этого в приложение загружены вопросы для проверки полученных знаний. Мобильное приложение будет интересно не только школьникам, но и взрослым.
Стоит отметить, что приложением можно воспользоваться только на территории Музея космонавтики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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