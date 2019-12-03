ИА «Ореанда-Новости». Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в Светлановском зале ММДМ в десятый раз. Крупнейший столичный хоровой форум, приуроченный к празднованию Рождества Христова, продлится с 12 по 26 января 2020 года. Его участниками станут известные хоровые коллективы из России, Болгарии и Испании, знаменитые солисты, а также камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и Национальный филармонический оркестр России.



Художественные руководители форума – президент Дома музыки, член Патриаршего совета по культуре Владимир Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Ежегодный Рождественский фестиваль духовной музыки – уникальная традиция Дома музыки. Объединяя представителей разных христианских конфессий, форум знакомит самую широкую публику с многовековым наследием христианской музыкальной культуры. «Рождественский фестиваль всем нам очень дорог, ведь он поднимает Дом музыки как культурный центр на новую духовную высоту и создает особую атмосферу: добра, просвещения, любви, высокой эстетики – всего того, что можно назвать духовным миром, без которого человек не может обойтись», – подчеркивает Владимир Спиваков.



В программе юбилейного фестиваля представлена европейская духовная музыка разных веков и стилей: русские и западноевропейские духовные сочинения, рождественские хоралы и гимны, а также произведения современных композиторов. В концертах примут участие ведущие хоровые коллективы из России и других стран, а также звезды мировой музыкальной сцены.



Откроет форум «Рождественская оратория» митрополита Илариона 12 января. В исполнении этого монументального произведения будут задействованы ведущие музыкальные коллективы столицы: Московский Синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, Академический большой хор «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича, Хор мальчиков Московского хорового училища имени А.В. Свешникова, а также Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.



В продолжение фестиваля прозвучат шедевры барокко. 14 января произведения И.С. Баха и Д. Скарлатти исполнят знаменитый баритон Василий Ладюк, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Московский Синодальный хор и органистка Людмила Голуб.



Традиционное событие фестиваля – выступление Хора Московского Сретенского монастыря – состоится 16 января. Центром новой программы, подготовленной специально для Рождественского фестиваля, станет сочинение Георгия Свиридова «Песнопения и молитвы» – знаковое произведение в истории современной хоровой музыки, ставшее итогом жизни и творчества композитора.



Два коллектива, представляющие различные христианские музыкальные традиции, можно будет услышать в концерте 17 января. В первом отделении выступит мужской хор санкт-петербургского Подворья Свято-Введенского мужского монастыря Оптина Пустынь. Во втором на сцену выйдет хор Храма Святого Николая Чудотворца города Стара-Загора (Болгария). В программе коллективов представлены духовные песнопения, выдающиеся образцы русской духовной музыки, обработки народных песен.



Ежегодно в форуме принимают участие детские хоровые коллективы из разных стран. Гостем предстоящего Рождественского фестиваля станет хор мальчиков испанского монастыря Монсеррат. «Культурное наследие Каталонии», «маленькие ангелы древнего монастыря» – прославленный хор мальчиков более 800 лет участвует в службах древнего бенедиктинского монастыря и Базилики Девы Марии Монсерратской.



Ярким финалом юбилейного рождественского смотра станет исполнение Большой мессы Моцарта. С шедевром австрийского композитора слушателей познакомят ведущие солисты московских музыкальных театров, Национальный филармонический оркестр России и Академический Большой хор «Мастера хорового пения» под управлением Владимира Спивакова.