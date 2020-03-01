ИА «Ореанда-Новости».Мэр Москвы сообщил, что в ближайшее время в столице планируется проводить городские фестивали почти каждые выходные.

Сергей Собянин отметил, фестивали уже стали повседневностью для жителей города. Поэтому было решено, проводить каждые выходные какое-либо мероприятие. Мэр столицы надеется, что инициатива будет поддержана москвичами, которые будут посещать городские фестивали.

В этом году уже запланировано около 29 фестивалей, 12 из которых пройдут с марта по сентябрь, масштабное празднование Дня Победы и Дня города. Всё мероприятия состоятся в рамках цикла «Московские сезоны».

Уже в это воскресенье жителей и гостей города ждёт программа «Московская масленица». В центре города состоится карнавал, в котором примут участие более 150 ряженых.