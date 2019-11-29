ИА «Ореанда-Новости». Москве отдали победу как лучшему туристическому городу мира.

О победе в основной номинации премии World Travel Awards сообщил Сергей Собянин на своей страничке в Instagram. По его словам, эта премия по величине может быть приравнена к «Оскару».

Главная номинация премии «Лучшее туристическое направление. Город» ушла Москве. И это несмотря на действительно конкурентоспособных соперников, среди которых были Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Париж, Рио-де-Жанейро и другие громкие мировые города.

За Москву проголосовало большинство туристов, что и обеспечило столице России победу.

В Москве в этом году побывали почти 20 миллионов туристов. Собянин ожидает ещё большего наплыва в период предстоящих новогодних праздников.