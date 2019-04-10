ИА «Ореанда-Новости» Житель Москвы обратился в полицию с просьбой отменить концерт немецкой рок-группы Rammstein, в выступлении музыкантов он увидел «пропаганду разврата и неонацизма». Подобные идеи мужчина усмотрел музыкальном клипе группы на песню Deutschland.

По информации СМИ, жалобу направят в управление МВД по ЦАО, так как именно в этом районе вскоре состоится выступление немецких рокеров. 29 июля Rammstein выступят в «Лужниках».

Премьера музыкального видео Deutschland состоялась 28 марта. Вскоре после выхода клип вызвал возмущение общественников, политиков и представителей еврейской общины. Музыкантов обвиняют в использовании образов заключённых концлагерей в развлекательных целях.