ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутат в Госдуме предложил Минздраву официально присвоить столице статус города-курорта. Такую идею выдвинул Михаил Дегтярев, он связал это с тем, что чемпионат мира по футболу является явным показателем того, что город достоин такого звания.



По мнению Михаила Дегтярева проведение такого масштабного мероприятия мирового статуса подтверждает, что город может носить оздоровительную специализацию. С таким предложением он обратился к руководителям Министерства здравоохранения страны.

Главной зоной для оздоровления туристов в Москве может послужить Москва-река, она будет формировать облик столицы, считает депутат.

Для этого он предлагает реку облагородить: дно почистить и углубить, заселить в неё рыбу, чтобы появилась возможность рыбачить. Также необходимо оборудовать песчаные пляжи, набережные следует реконструировать. Только после этого Москва река может стать визитной карточкой Москвы и начнёт пользоваться спросом у туристов и отдыхающих наравне с Кремлём.

А чтобы туристам и жителям было комфортно, в городе необходимо продолжать развивать и улучшать разветвлённую систему транспортного обеспечения и инфраструктуру.

Такой запрос Михаил Дегтярев 28 мая направил в Минздрав.

В своём письме он отметил, что год назад во время рассмотрения поправок к закону о столице, политик Игорь Лебедев предложил закрепить статус города, как исторического поселения, причём на законодательном уровне. Дегтярев выразил личное мнение, что страна должна использовать все имеющиеся законодательные рычаги, чтобы ускорить развитие столицы в этом направлении.

Из его заявления следует, что для этого правительству стоит официально обсудить меры, которые позволят превратить столицу в мегаполис 22-го века. Он считает, это возможно сделать «ещё при нашей жизни».