ИА «Ореанда-Новости» Министерство внутренних дел Молдавии объявило в национальный и международный розыск депутата Илана Шора. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В отношении супруга известной российской певицы Жасмин было возбуждено уголовное дело после того, как он незаконно покинул страну. Шора в 2017 году приговорили к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, по решению суда он не может покинуть территорию страны.