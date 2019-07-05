ИА «Ореанда-Новости» Молодой мужчина, который в 2016 подал в суд на голливудского актёра Кевина Спейси за домогательства, отказался от иска. Об этом передал телеканал NBC Boston.

В гражданском иске молодой человек утверждал, что актёр в состоянии алкогольного опьянения вёл себя непристойно в отношении него, чем травмировал его психически и эмоционально. Также истец требовал компенсацию за моральный ущерб, но сумма не озвучивалась.

Однако на сегодняшний день о домогательствах со стороны Спейски заявили несколько десятков человек.