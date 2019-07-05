05.07.2019, 17:10
Мужчина, подавший в суд на Кевина Спейси за домогательства, отозвал иск
ИА «Ореанда-Новости» Молодой мужчина, который в 2016 подал в суд на голливудского актёра Кевина Спейси за домогательства, отказался от иска. Об этом передал телеканал NBC Boston.
В гражданском иске молодой человек утверждал, что актёр в состоянии алкогольного опьянения вёл себя непристойно в отношении него, чем травмировал его психически и эмоционально. Также истец требовал компенсацию за моральный ущерб, но сумма не озвучивалась.
Однако на сегодняшний день о домогательствах со стороны Спейски заявили несколько десятков человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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