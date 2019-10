ИА «Ореанда-Новости». Американсские учёные выяснили, что проблемы на работе могут вызывать измену.

Эксперты провели исследование, в результате которого выяснилось, что часто измена зависит от проблем на работе. Издание Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовало результаты на своём официальном сайте.

Учёные выявили закономерность между дисциплинарными взысканиями на рабочем месте и профилями на сайтах знакомств. По подсчётам психологов, женатые мужчины без проблем на работе в два раза меньше посещают подобные ресурсы.

Объясняется это связью между поведением людей на рабочем месте и в личной жизни.

Несколько ранее пользователи в сети поделились самыми верными признаками измены. По их словам, волноваться стоит начать тогда, когда партнёр с неожиданным рвением заботится о внешнем виде.