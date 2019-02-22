ИА «Ореанда-Новости». Всероссийский центр исследования общественного мнения провёл опрос мужчин в преддверии Дня защитника Отечества и выяснил, какие именно подарки желают получить мужчины к 23 февраля. Согласно результатам, большинство мечтают об отдыхе и новом автомобиле. Социологи отмечают, что желания мужчин сильно разнятся от тех подарков, которые запланировали им женщины.

Треть женщин планируют подарить своим защитникам туалетную воду, духи и прочую парфюмерию (35 процентов). При этом получить парфюмерный подарок хотели бы только семь процентов опрошенных мужчин. 29 процентов женщин планируют дарить мужчинам всевозможные сувениры (это блокноты, ручки, зажигалки и прочее), 16 процентов выбирают одежду и обувь, 13 процентов – спиртные напитки, 12 процентов – деньги.

Однако самым желанным подарком для мужчин является путёвка на отдых, её хотят 22 процента опрошенных мужчин, но лишь 1 процент женщин планируют дарить такой подарок. 17 процентов мужчин желают автомобиль, 13 процентов выбрали в качестве желанного подарка деньги, ужин в ресторане, поход в театр.



10 процентов хотели бы получить в субботу новый телефон или другой умный гаджет. Семь процентов опрошенных женщин запланировали такой подарок.10 процентов мужчин хотят в подарок книгу.

Треть женщин (31 процент) самостоятельно придумывают подарки, почти столько же (29 процентов) напрямую спрашивают мужчин об их пожеланиях

28 процентов покупают тот подарок, который потянет их кошелёк.

13 процентов женщин дарят «стандартный набор», состоящий парфюмерии, носков, дезодоранта, бритвенных принадлежностей или шампуней.

12 процентов предпочитают подарить деньги, чтобы мужчина сам купил себе то, что пожелает.



Опрос был проведён ВЦИОМом 20 февраля, выборка составила 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.