12.06.2019, 19:35
Мультфильм "Чип и Дейл" вновь можно увидеть на экранах
ИА "Ореанда-Новости" Все поклонники мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь" смогут вновь насладиться просмотром своего любимого мультипликационного сериала. Студия Disney объявила о своём перезапуске этого легендарного мультфильма детства.
История о приключениях антропоморфных бурундуках Чипе и Дейле и их друзей будет представлена в новом запуске в 39 сериях. По крайней мере, именно такое количество серий запланировано мультипликаторами. Продолжительность одного сюжета составит семь минут. Создателями было принято решение оставить новые серии в традиционной анимационной стилистике, однако, сюжеты для приключений двух друзей будут в рамках современного времени.
Презентационные кадры нового мультфильма уже можно посмотреть на официальном сайте американской анимационной студии Disney. Кроме сотрудников этой студии к производству мультсериала были приглашены сотрудники ещё одной анимационной студии Xilam. Эта французская компания имеет большой опыт в производстве мультфильмов и кинокартин, предназначенных для семейного и детского просмотра. Развлекательный семейный телевизионный канал Disney + готов показать обновлённую версию "Чип и Дейл спешат на помощь" уже в конце текущего года.
Мультипликационный сериал "Чип и Дейл спешат на помощь" (Chip 'n Dale: Rescue Rangers) впервые вышел на экраны американских телевизоров 4 марта 1989 года. Приключения двух бурундуков, а также мышки-изобретательницы Гайки, ещё одной австралийской мыши Рокфор и его друга мухи по миени Вжик быстро завоевали популярность у детской аудитории. Более полутора лет мультфильм радовал своих поклонников новыми сериями. Последний эпизод Чипа и Дейла вышел 19 ноября 1990 года. Всего было показано 65 серий. В списке "100 лучших мультипликационных передач" мультфильм занял 60-е место.
История о приключениях антропоморфных бурундуках Чипе и Дейле и их друзей будет представлена в новом запуске в 39 сериях. По крайней мере, именно такое количество серий запланировано мультипликаторами. Продолжительность одного сюжета составит семь минут. Создателями было принято решение оставить новые серии в традиционной анимационной стилистике, однако, сюжеты для приключений двух друзей будут в рамках современного времени.
Презентационные кадры нового мультфильма уже можно посмотреть на официальном сайте американской анимационной студии Disney. Кроме сотрудников этой студии к производству мультсериала были приглашены сотрудники ещё одной анимационной студии Xilam. Эта французская компания имеет большой опыт в производстве мультфильмов и кинокартин, предназначенных для семейного и детского просмотра. Развлекательный семейный телевизионный канал Disney + готов показать обновлённую версию "Чип и Дейл спешат на помощь" уже в конце текущего года.
Мультипликационный сериал "Чип и Дейл спешат на помощь" (Chip 'n Dale: Rescue Rangers) впервые вышел на экраны американских телевизоров 4 марта 1989 года. Приключения двух бурундуков, а также мышки-изобретательницы Гайки, ещё одной австралийской мыши Рокфор и его друга мухи по миени Вжик быстро завоевали популярность у детской аудитории. Более полутора лет мультфильм радовал своих поклонников новыми сериями. Последний эпизод Чипа и Дейла вышел 19 ноября 1990 года. Всего было показано 65 серий. В списке "100 лучших мультипликационных передач" мультфильм занял 60-е место.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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