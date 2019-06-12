Студия Disney объявила о своём перезапуске этого легендарного мультфильма детства.История о приключениях антропоморфных бурундуках Чипе и Дейле и их друзей будет представлена в новом запуске в 39 сериях. По крайней мере, именно такое количество серий запланировано мультипликаторами. Продолжительность одного сюжета составит семь минут.Презентационные кадры нового мультфильма уже можно посмотреть на официальном сайте американской анимационной студии Disney. Кроме сотрудников этой студии к производству мультсериала были приглашены сотрудники ещё одной анимационной студии Xilam. Эта французская компания имеет большой опыт в производстве мультфильмов и кинокартин, предназначенных для семейного и детского просмотра.Мультипликационный сериал "Чип и Дейл спешат на помощь" (Chip 'n Dale: Rescue Rangers) впервые вышел на экраны американских телевизоров 4 марта 1989 года. Приключения двух бурундуков, а также мышки-изобретательницы Гайки, ещё одной австралийской мыши Рокфор и его друга мухи по миени Вжик быстро завоевали популярность у детской аудитории. Более полутора лет мультфильм радовал своих поклонников новыми сериями. Последний эпизод Чипа и Дейла вышел 19 ноября 1990 года. Всего было показано 65 серий.