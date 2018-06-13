13.06.2018, 10:36
Мусульмане готовятся к празднованию Уразы-Байрам
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Верующие мусульмане начали подготовку к празднику Ураза-Байрам. В этом году он наступит 15 числа текущего месяца. Это праздник разговения, который следует за священным месяцем Рамадан. За день до праздника верующие мусульмане прочитают «такбир» (возвеличивание Всевышнего) во время вечерней молитвы. Также ночь перед Уразой-Байрам мусульмане посвящают молитвам. Согласно Священному писанию, те, кто проведёт ночь перед мусульманскими праздниками – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам – в молитвах, совершит таравих намаз, не умрёт в Судный день.
Говоря о традициях и обычаях, стоит отметить, что мусульмане начинают подготовку к празднику заранее. Люди устраивают дома генеральную уборку, готовят традиционные угощения, а также запасаются большим количеством сладостей, чтобы угощать детей, так как по Исламу радость детей приближает верующего к Всевышнему. Этот обычай схож с Хэллоуином, только дети не наряжаются в костюмы и ходят по домам утром. Мусульмане ходят друг к другу в гости, и для каждого вошедшего у хозяев дома есть подарки.
В этот день во всех мечетях пройдёт праздничный утренний намаз, на который все собираются заранее. При встрече мусульмане приветствуют друг друга и поздравляют словами «Ид Мубарак», что в переводе с арабского означает «благословенного праздника». Также в этот день верующие мусульмане выплачивают закят – уль – фитр, который предусмотрен для малообеспеченных и нуждающихся людей, чтобы и у них была возможность насладиться праздником.
В праздничный день необходимо навещать родственников и, в первую очередь, тех, кто болен. Покинувших этот мир, мусульмане, как правило, посещают за день до Уразы-Байрам. Праздник продлится в течение трёх дней.
Напомним, что в настоящее время к концу подходит Священный месяц Рамадан. Весь месяц верующие мусульмане держали пост, который подразумевает отказ от еды и напитков на весь день до наступления вечернего намаза.
Говоря о традициях и обычаях, стоит отметить, что мусульмане начинают подготовку к празднику заранее. Люди устраивают дома генеральную уборку, готовят традиционные угощения, а также запасаются большим количеством сладостей, чтобы угощать детей, так как по Исламу радость детей приближает верующего к Всевышнему. Этот обычай схож с Хэллоуином, только дети не наряжаются в костюмы и ходят по домам утром. Мусульмане ходят друг к другу в гости, и для каждого вошедшего у хозяев дома есть подарки.
В этот день во всех мечетях пройдёт праздничный утренний намаз, на который все собираются заранее. При встрече мусульмане приветствуют друг друга и поздравляют словами «Ид Мубарак», что в переводе с арабского означает «благословенного праздника». Также в этот день верующие мусульмане выплачивают закят – уль – фитр, который предусмотрен для малообеспеченных и нуждающихся людей, чтобы и у них была возможность насладиться праздником.
В праздничный день необходимо навещать родственников и, в первую очередь, тех, кто болен. Покинувших этот мир, мусульмане, как правило, посещают за день до Уразы-Байрам. Праздник продлится в течение трёх дней.
Напомним, что в настоящее время к концу подходит Священный месяц Рамадан. Весь месяц верующие мусульмане держали пост, который подразумевает отказ от еды и напитков на весь день до наступления вечернего намаза.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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