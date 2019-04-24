ИА «Ореанда-Новости». В Японии новый музей призывает туристов преодолеть свои предубеждения по поводу «unko» (так в японском языке называют фекалии). Музей «Унко» открылся в Иокогаме в префектуре Канагава, примерно в 40 км к югу от Токио .

«Мы считаем, что представление «фекальной темы» в качестве развлечения в формате не совсем обычного музея, является первым воплощением подобной идеи в мире», - с гордостью говорят в интервью CNN Travel представители музея «Унко».

К слову в самом музее никаких экспонатов из продуктов жизнедеятельности нет. Здесь все красочно, мило и выполнено в стиле поп-дизайна, отмечают организаторы необычной экспозиции. Посетителям музея предлагается посидеть на ярко окрашенных муляжах унитазов, воплощая на бумаге художественные представления о фекалиях, выкрикивая при этом слово «unko» в микрофон. Они также могут поиграть в бассейне с коричневыми шариками и сделать селфи с мягкими игрушками, изготовленными в музейной тематике. И, конечно же, организаторы необычного музея уже призывают своих клиентов делиться впечатлениями в социальных сетях.

Уже около 10 тыс. человек посетили музей только за первую неделю. Билеты стоят 1760 иен (около 16 долларов) для взрослых и 990 иен (около 9 долларов) для детей.